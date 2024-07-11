Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaide: NATO’da öne çıkanlar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO’da yoğun gündem yaşıyor. Görüşmelerin ardı arkası kesilmezken, Erdoğan popüler lider oldu. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı’yla görüşmesi ses getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaide: NATO’da öne çıkanlar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükûmet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

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Daha sonrasında Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı’nda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Ayrıca Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

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