Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özel'i topa tuttu: Böyle rezillik olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özel'i topa tuttu: CHP lideri Özgür Özel'in Brüksel'de kendisini yuhalatmasına "skandal" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sert açıklamalarda bulundu...

CHP lideri Özgür Özel'in Brüksel'de kendisini yuhalatmasına "skandal" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu? Onlar laf üretirken biz Anadolu'da eser üretiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mısır'daki 'Barış Zirvesi' dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Brüksel'de kendisini yuhalatmasına sert sözlerle karşılık verdi.

"BÖYLE REZİLLİK OLUR MU?"

"Arkadaşlar CHP bizi şaşırtmıyor" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı. CHP'nin ne yaptığını ve neyi planladığını, CHP'yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. Trabzon'da söyledim, yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu?" dedi.

"BÜYÜK BİR SKANDALA İMZA ATTI"

CHP lideri Özel'in kendisini yuhalatmasını "Skandal" olarak nitelendiren Erdoğan, "Biz aslında Sayın Özel'den, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik. Biliyorsunuz 2 ay önce milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize, affedersiniz 'zırzop' dedi. CHP yönetiminden bu konuda bir açıklama, bir düzeltme gelmedi. Madem Brüksel'e gittin, en azından bunun için bir özür dile. Sayın Özel bu erdemi göstermediği gibi; yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanını yuhalatarak çok daha büyük bir skandala imza attı" ifadelerini kullandı.

"ONLAR BRÜKSEL'DE LAF ÜRETİRKEN..."

Sözlerinin devamında eser üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan "Gerçekten çok yazık. Onlar Brüksel'de laf üretirken biz Anadolu'da eser üretiyoruz. İşte o sıra ben Rize'deydim, öbür tarafta Trabzon'da açılışlar gerçekleştiriyordum. Bu hafta sonu 4 gün oraları dolaştık. Rize'mizin derelerini dolaştım, bütün o mekanları gözden geçirdik ve bakan arkadaşlarımla, oraların tadını aldık. Ülkemizi sürekli dolaşarak inşallah halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

