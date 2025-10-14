Türkiye iyilik adına yine başı çekti: Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor!

Yerlikaya'dan son dakika açıklamalar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17'nci iyilik gemisinin Gazze'ye doğru yola çıktığı törende konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisini Gazze'ye uğurlama töreninde konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Milyonlar 'Gazze yalnız değildir' dedi.

Türkiye Gazze için seferber oldu. Ülkemizin ilk yardım uçağı 13 Ekim'de Mısır'a gitti. Gazze'nin yanında dimdik durduk. Gazze'ye yardım seferberliğini ilk günden beri yürüttük.

Gazze için 457 TIR, Mısır'ın El Ariş Limanı'nda bekliyor. 900 ton gıda yüklü gemideki yardımlar Gazze'ye ulaşacak.

Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor.

Yolun açık olsun Akdeniz. Limanın selamet olsun.

