FETÖ'nün lüks malikanesine Türk bayrakları çekilerek varlık fonuna devredildi

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi ile Türk halkının geleceğini karartmaya çalışan ancak vatandaşların kahramanca direnerek bu hain girimi engellemesiyle başarılı olamayan Örgüt üyeleri yurt dışına kaçmıştı.,

FETÖ'CÜ AKIN İPEK KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi.

FETÖNÜN LÜK MALİKHANESİ MAHKEME KARARIYLA VARLIK FONUNA DEVREDİLMİŞTİ

14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.

Ağustos 2024'te Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkuller, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na geçmişti.