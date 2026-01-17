Fenerbahçe gözünü kararttı: N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı!

Fenerbahçe'nin transfer listesine almak istediği N'Golo Kante ile ilgili için ciddi adımlar atmaya devam ediyor...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan N'Golo Kante ile ilgili Al-Ittihad'dan net bir mesaj geldi. Suudi ekibi, yıldız oyuncuyu sözleşmesi bitene kadar bırakmayı düşünmüyor. Ayrıca, eğer bir ayrılık olursa, kulüp yüksek bonservis beklentisinden geri adım atmıyor. Fenerbahçe'nin ise Kante'nin uzun süreli sözleşme talebini karşılamaya hazır olduğu ve oyuncunun kalan sözleşme sürecinin feshi için de girişim yapabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki N'Golo Kante için Al-Ittihad cephesinden net mesaj geldi. Suudi ekibi, yıldız oyuncuyu sözleşmesi bitene kadar bırakmak istemezken olası bir ayrılıkta yüksek bonservis beklentisinden de geri adım atmayı düşünmüyor.

AL-ITTIHAD: SÖZLEŞME BİTENE KADAR KALSIN

N'Golo Kante'nin adı Fenerbahçe ile anılmaya devam ederken Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Al-Ittihad yönetimi, 2026 Haziran ayına kadar kontratı bulunan Fransız futbolcuyu sözleşmesi sona erene kadar kadroda tutma niyetinde ve ayrılığa sıcak bakmıyor.

AYRILIK OLURSA 15 MİLYON EURO İDDİASI

Kante'nin ayrılmakta ısrarcı olması halinde ise Al-Ittihad'ın pazarlıkta geri adım atmayacağı öne sürüldü. Sözleşmenin bitimine altı ay kala yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin masada olduğu iddia edildi.

CONCEICAO'DAN "TAKIMDA KAL" MESAJI

Teknik direktör Sergio Conceicao'nun Kante'ye takımda kalması yönünde açık mesaj verdiği, oyuncunun ise federasyon onay verirse Fenerbahçe seçeneğini tamamen kapatmadığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde taraflar arasında kritik bir görüşme yapılmasının beklendiği aktarıldı.

SON KARAR PIF'TE

Suudi Arabistan'da Al-Ittihad'ın da aralarında bulunduğu bazı kulüplerin Kamu Yatırım Fonu'na bağlı olduğu hatırlatılırken, Kante transferinde maddi ve idari açıdan nihai kararın PIF tarafından verileceği ileri sürüldü.

AL-ITTIHAD'DAN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Öte yandan Al-Ittihad'ın Kante'ye mevcut maaşından daha düşük bir ücretle 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Kante'nin ise 2 yıl veya daha uzun süreli bir kontrat istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE CEPHESİ İDDİASI

Haberde, Fenerbahçe'nin Kante'nin uzun süreli sözleşme talebini karşılamaya hazır olduğu ve oyuncunun kalan sözleşme sürecinin feshi için de girişim yapabileceği öne sürüldü.

