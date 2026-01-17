CHP'den bir istifa daha: AK Parti'ye geçen Belediye başkanının rozetini Erdoğan takacak

Çorum'un Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldığını duyurdu..

Çorum'un Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Öncül'e rozetini, önümüzdeki hafta TBMM'de yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Çorum Ortaköy'e bağlı Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye üye işlemlerini tamamlayan Öncül'e rozetini çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Öncül, daha önce de AK Parti üyesi olduğunu ve eski partisine dönerek beldesine hizmete devam edeceğini ifade etti.

Başta CHP olmak üzere, diğer partilerden AK Parti'ye belediye başkanları ve milletvekilleri düzeyinde geçişler devam ediyor.

Öncül'ün rozetini, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Öncül, "AK Parti benim yabancı olduğum bir parti değil. Daha önce de bu partinin bir üyesi ve neferiydim. Allah nasip ederse yeniden partime dönerek beldeme hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağım." dedi.

Şenol Öncül, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilmişti.

