Papa 14. Leo, Türkiye'ye ayak bastı: İşte, Ankara'daki ilk görüntüleri ve gezi programı...

AZİZ NEOFİTOS BAZİLİKASI'NIN ÖNEMİ

Öte yandan; Papa 14 . Leo'nun İznik'te ziyaret edeceği Aziz Neofitos Bazilikası'nda 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları sürüyor. Kilisenin İznik'in bilinen en büyük kilisesi olduğuna dikkati çeken Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, bugüne kadar yapılan kazılarda elde edilen verileri, bulguları, kalıntıları, kültür varlıklarını da bir araya getirip değerlendirerek, buranın yüzyıllardır varlığı bilinen ancak bir türlü keşfedilememiş Kutsal Pederler Kilisesi olduğunu öne sürdüklerini ve bu hipotezin Hristiyan aleminde kabul gördüğünü vurguladı.