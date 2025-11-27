Papa 14. Leo, Türkiye'ye ayak bastı: İşte, Ankara'daki ilk görüntüleri ve gezi programı...

"HRİSTİYANLAR AÇISINDAN HAC MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR"
Şahin, "Papa, şu anda bulunduğumuz alanı ziyaret ederek, bu kiliseyi bir anlamda belki Hristiyanlar açısından hac merkezi haline getirilebilir. Bu kilise, Papa'nın ziyaretinden sonra önemli bir uğrak yeri olabilirse ülkemiz, inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyona sahip olacak" ifadelerini kullandı.Ön kullanım evresinde Aziz Neophytos adına küçük bir kilise olarak inşa edilen yapının 358 depreminde yıkıldığı, 380 yılından sonra ikinci evresinde Kutsal Pederler Kilisesi olarak inşa edildiği ortaya çıktı.