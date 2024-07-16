Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı: Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'la anlaşmaya vardı. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı: Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'la anlaşmaya vardı. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Transfere hız veren Fenerbahçe, Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Oğuz Aydın'ın ardından Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı: Bugün istenbula gelmesi bekleniyor

BUGÜN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'den Cenk Tosun transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı: Bugün istenbula gelmesi bekleniyor

CENK TOSUN'UN BAŞARI LİSTESİ

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 8 asist kaydetti. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan deneyimli oyuncu, 2 maçta süre alırken 1 gol kaydetti. Cenk Tosun kariyerinde Beşiktaş'la birlikte Eintract Frankfurt, Gaziantepspor, Everton ve Crystal Palace formalarını da giydi.

Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı: Bugün istenbula gelmesi bekleniyor

BEŞİKTAŞ'TAN VEDA

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun için veda mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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