Fenerbahçe 1 puanla döndü: O isim maçın oyuncusu seçildi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, maçın yıldızı oldu. Moraes, yaptığı kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti ve maça damga vurdu. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 15. sırada tamamladı. Ederson, Sofascore'dan 8.8 puan alarak maçın oyuncusu seçildi.

FENERBAHÇE 1 PUANLA DÖNDÜ

Plzen deplasmanında golsüz beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 15. sırada tamamladı.

EDESON'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Karşılaşmanın başından sonuna kadar dikkat çeken bir performans sergileyen Brezilyalı kaleci, adeta duvar ördü. 30. dakikada Adu'nun ceza sahası içinden yaptığı plase vuruşu uzanarak çıkardı. 45. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleye yönelen topu yumrukla uzaklaştırdı, ardından Dweh'in kafa vuruşunu da refleksle kurtardı. 74. dakikada Rafiu Durosinmi'nin yakın mesafeden çektiği sert şutu ayaklarıyla önledi, devamında gelen ikinci pozisyonda Skriniar topu kornere gönderdi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamlayan Ederson, Sofascore'dan 8.8 puan alarak maçın oyuncusu seçildi. Brezilyalı eldivenin performansı hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından tam not aldı.

