  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Altın yükselişe mi geçti? Güncel altın fiyatları canlı tablo ile haftanın son iş gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 1 18

Altın yükselişe mi geçti? Güncel altın fiyatları canlı tablo ile haftanın son iş gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları canlı tablo ile haftanın son iş gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Doların değer kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları 7 Kasım 2025 Cuma yükselişe geçti. Bugün sabah saatlerinde gram altın 5.416 liraya yükselirken, ons altın 3.992 dolardan işlem görüyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanlar tarafından mercek altına alındı. Peki Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, ata altın, tam altıni Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 7 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 2 28

Altın fiyatları grafik 7 Kasım 2025 anlık ve canlı fiyatları tablosu vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Altın fiyatları tablosu ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalardaki rekorun ardından yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Diğer taraftan ADP’nin çarşamba günkü raporuna göre ABD özel sektör istihdamı geçen ay 42 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Uzmanlar güçlü istihdam verileri ile faiz indirimi ihtimalinin daha azaldığı konusunda uyarıyor. Altın fiyatları da bu duruma karşın altın fiyatları güne yüzde bir civarında artışla başladı. Peki çeyrek altın, 1 gram altın, ata altın, tam altın, has altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 3 38

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 3.992 dolar seviyesine yükselirken, gram altın fiyatı da yüzde 0,5 artış kaydederek gram altın 5.416 lira seviyesinde güne başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 5.423,75 TL

Gram altın satış fiyatı: 5.424,50 TL

Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 4 48

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:9.103,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:9.188,00 TL

Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 5 58

ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:3.997,55 USD

Ons altın satış (USD) fiyatı:3.998,11 USD

Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 6 68

TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı:35.815,97 TL

Tam altın satış fiyatı:36.523,79 TL

Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 7 78

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:36.302,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:36.599,00 TL

Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 8 88

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?
Ata altın alış fiyatı:36.935,22 TL

Ata altın satış fiyatı:37.868,22 TL

HABERE YORUM KAT