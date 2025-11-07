Altın yükselişe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları grafik 7 Kasım 2025 anlık ve canlı fiyatları tablosu vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Altın fiyatları tablosu ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalardaki rekorun ardından yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Diğer taraftan ADP’nin çarşamba günkü raporuna göre ABD özel sektör istihdamı geçen ay 42 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Uzmanlar güçlü istihdam verileri ile faiz indirimi ihtimalinin daha azaldığı konusunda uyarıyor. Altın fiyatları da bu duruma karşın altın fiyatları güne yüzde bir civarında artışla başladı. Peki çeyrek altın, 1 gram altın, ata altın, tam altın, has altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?