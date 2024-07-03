Fed tutanakları: ABD Merkez Bankası, toplantısını sonuçlandırdı

Çarşamba günü Federal Rezerv, 11-12 Haziran 2024'te düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayınladı. Piyasaların merak ettiği toplantıdan hangi kararlar çıktı?

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Fed tutanakları: ABD Merkez Bankası, toplantısını sonuçlandırdı

Komitenin düzenli olarak planlanan her toplantısının tutanakları genellikle politika kararının verildiği günden üç hafta sonra yayınlanır. Bu tutanakta yer alan ekonomik ve mali koşulların açıklamaları yalnızca toplantı sırasında Komiteye sunulan bilgilere dayanmaktadır.

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FOMC, yıl boyunca düzenli olarak planlanmış sekiz toplantı ve gerektiğinde diğer toplantılar düzenler. Politika beyanlarına ve tutanaklara bağlantılar aşağıdaki takvimlerde yer almaktadır. Düzenli olarak planlanan toplantı tutanakları, politika kararı tarihinden üç hafta sonra yayınlanır. Komite üyeliği, yılın düzenli olarak planlanan ilk toplantısında değişir.

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FED TOPLANTI TUYANAKLARI

Yönetici önce finansal piyasalardaki gelişmelerin gözden geçirilmesine yöneldi. Finansal koşullar, esas olarak daha yüksek hisse senedi fiyatları nedeniyle, ara görüşme döneminde mütevazı bir şekilde gevşedi.

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Biraz daha uzun bir bakış açısıyla yönetici, finansal koşulların Mart ayından bu yana çok az değiştiğini, ancak düşüşten bu yana özellikle hafiflediğini kaydetti.

Yönetici, politika oranı beklentilerinin yanına döndü. Vadeli işlem fiyatlarının ima ettiği federal fon oranının yolu, ara dönem boyunca biraz daha düşük kaydı ve yıl sonuna kadar bir buçuk 25 baz puanlık kesinti gösterdi.

Uluslararası gelişmelerde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Kanada Merkez Bankası (BOC), genel olarak beklendiği gibi bu dönemde faiz indirimi döngüleri başlattı. Piyasa katılımcılarının, ekonomiler arasında gevşeme döngülerinin aynı anda başlamasını beklemedikleri, ancak çoğu gelişmiş ekonomi merkez bankasının önümüzdeki birkaç ay içinde politikayı gevşetmeye başlamasını bekliyor gibi görünüyordu.

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