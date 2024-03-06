Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimleri için ilk sinyali verdi…

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü Federal Rezerv'in bu yıl kilit faiz oranını düşüreceğine olan inancını pekiştirdi. Ancak önce enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimleri için ilk sinyali verdi…

Powell, Meclis komitesine konuşmalar yaptı. 31 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı yorumları büyük ölçüde yansıtıyordu. O zamandan beri, hükümet raporları enflasyonun Aralık'tan Ocak'a kadar arttığını ve işe alımların hızlandığını gösterdi. Bu işaretler, ekonominin sıcak kaldığını ve enflasyonu daha da yavaşlatma sürecinin muhtemelen aydan aya dengesiz olacağını gösterdi.

Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?

BU YIL İÇİNDE İLK FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR

Powell enflasyon verileriyle ilgili endişelerini dile getirmedi. Bunun yerine, Fed'in tercih ettiği göstergeye göre, enflasyonun merkez bankasının hedefinin üzerinde kalmasına rağmen "geçen yıl içinde önemli ölçüde azaldığını" belirtti. Endişeler olsa da bu yılda bir faiz indirimi beklentisini duyurdu.

Sonbaharda enflasyondan bıkmış seçmenlerle karşılaşacak milletvekillerinin önüne çıkan Powell, Meclis Finansal Hizmetler Komitesi üyelerine "ABD ekonomisinin durgunluğa düştüğüne veya kısa vadeli bir risk altında olduğunu hiçbir kanıt yok, düşünmek için hiçbir neden yok" dedi.

Powell, “Enflasyonun düşmesini, ekonominin büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Eğer durum buysa, önümüzdeki dönemlerde faiz oranlarının önemli ölçüde düşmesi uygun olacaktır” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, atama kura başvuru süresini uzattı: İşte detaylar…Sağlık Bakanlığı, atama kura başvuru süresini uzattı: İşte detaylar…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
CHP'nin başvurusu nedeniyle AYM'nin aldığı iptal kararıyla 2 milyon memur 345 TL daha az maaş alacak
CHP'nin başvurusu nedeniyle AYM'nin aldığı iptal kararıyla 2 milyon memur 345 TL daha az maaş alacak
Ekrem İmamoğlu duyurdu! İBB'nin ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ekrem İmamoğlu duyurdu! İBB'nin ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Kadınlara 150 bin TL destek verilecek! Tek şartla aynı gün ödeme var
Kadınlara 150 bin TL destek verilecek! Tek şartla aynı gün ödeme var
Son Haberler
Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “İstanbul depremi için artık hazır olun”
Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “İstanbul depremi için artık hazır olun”
Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimleri için ilk sinyali verdi…
Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimleri için ilk sinyali verdi…
Sağlık Bakanlığı, atama kura başvuru süresini uzattı: İşte detaylar…
Sağlık Bakanlığı, atama kura başvuru süresini uzattı: İşte detaylar…
Kış bitti derken, Kocaeli ve Sakarya'ya kar sürpriz yaptı!
Kış bitti derken, Kocaeli ve Sakarya'ya kar sürpriz yaptı!
Kredi çekeceklere kötü haber! Kredi şartları tamamen değişti
Kredi çekeceklere kötü haber! Kredi şartları tamamen değişti
Ramazan ayı boyunca 28 zincir market et fiyatlarını sabitleme kararı aldı, İşte isim isim et fiyatlarını sabitleyen o marketler
Ramazan ayı boyunca 28 zincir market et fiyatlarını sabitleme kararı aldı, İşte isim isim et fiyatlarını sabitleyen o marketler
Çok Okunanlar
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti: Bitcoin tüm zamanlar zirvesini geçti!
2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti: Bitcoin tüm zamanlar zirvesini geçti!
Yorumlananlar
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları