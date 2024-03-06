Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimleri için ilk sinyali verdi…

Powell, Meclis komitesine konuşmalar yaptı. 31 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı yorumları büyük ölçüde yansıtıyordu. O zamandan beri, hükümet raporları enflasyonun Aralık'tan Ocak'a kadar arttığını ve işe alımların hızlandığını gösterdi. Bu işaretler, ekonominin sıcak kaldığını ve enflasyonu daha da yavaşlatma sürecinin muhtemelen aydan aya dengesiz olacağını gösterdi.

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BU YIL İÇİNDE İLK FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR

Powell enflasyon verileriyle ilgili endişelerini dile getirmedi. Bunun yerine, Fed'in tercih ettiği göstergeye göre, enflasyonun merkez bankasının hedefinin üzerinde kalmasına rağmen "geçen yıl içinde önemli ölçüde azaldığını" belirtti. Endişeler olsa da bu yılda bir faiz indirimi beklentisini duyurdu.

Sonbaharda enflasyondan bıkmış seçmenlerle karşılaşacak milletvekillerinin önüne çıkan Powell, Meclis Finansal Hizmetler Komitesi üyelerine "ABD ekonomisinin durgunluğa düştüğüne veya kısa vadeli bir risk altında olduğunu hiçbir kanıt yok, düşünmek için hiçbir neden yok" dedi.

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Powell, “Enflasyonun düşmesini, ekonominin büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Eğer durum buysa, önümüzdeki dönemlerde faiz oranlarının önemli ölçüde düşmesi uygun olacaktır” açıklamasını yaptı.

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