Sağlık Bakanlığı, atama kura başvuru süresini uzattı: İşte detaylar…

Binlerce kişiyi heyecanlandıran Sağlık Bakanlığı, işe alım sürecinde güncelleme geldi. Başvuru kaçıranlar için bir kez daha şans geldi. Şubat ayının sonlarında başlayan başvurular 4 Mart Pazartesi itibarıyla son bulmuştu. Ancak yeni bir haber ile sürenin uzatıldığı aktarıldı.

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8 MART SON GÜN

28.02.2024 tarihinde Resmî Gazetenin 32474 sayısında yayınlanan 2024 Yılı İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurasına ait ilan metninde başvuruların 4 Mart 2024 tarihinde saat 18.00’ de sona ereceği belirtilmiştir.

İlanda 4 Mart 2024 Pazartesi saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 8 Mart 2024 Cuma saat 18.00’ e kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülerek ilan ekinde yer alan takvim aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

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