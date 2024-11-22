  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı

Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı
Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca, Fatih Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında öne sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Saymaz'ın sözlerinin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından doğru olmadığının teyit edildiği bilgisi aktarılırken, soruşturmanın iki şüpheli yönünden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatıldığı ifade edildi.

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı

Bingöl'de Trafik polis'inin merhameti: Yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurduBingöl'de Trafik polis'inin merhameti: Yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu

Bartın'da belgeselleri aratmayan görüntü: Kurtların koyunlara saldırısı, anbean dron kamerasına böyle yansıdı!Bartın'da belgeselleri aratmayan görüntü: Kurtların koyunlara saldırısı, anbean dron kamerasına böyle yansıdı!

Uludağ'da bir işletme çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkardı: İşletmeye bakın ne ceza uygulandı...Uludağ'da bir işletme çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkardı: İşletmeye bakın ne ceza uygulandı...

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
MSB'den son dakika haberi: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist yakalandı!
MSB'den son dakika haberi: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist yakalandı!
Meclisten geçti! Bekçi artık üst araması arayabilecek
Meclisten geçti! Bekçi artık üst araması arayabilecek
Hafta sonuna dikkat! Kar yağışı çok etkili olacak
Hafta sonuna dikkat! Kar yağışı çok etkili olacak
Uzman çavuş katliam yaptı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Uzman çavuş katliam yaptı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Son dakika haberi! Uluslararası ceza mahkemesi, Netanyahu hakkında yakalama emri verdi!
Son dakika haberi! Uluslararası ceza mahkemesi, Netanyahu hakkında yakalama emri verdi!
AKOM İstanbul'u uyardı! Kara kış geliyor
AKOM İstanbul'u uyardı! Kara kış geliyor
İzmir'de polise silahlı saldırı! Valilik son dakika açıklaması yaptı
İzmir'de polise silahlı saldırı! Valilik son dakika açıklaması yaptı