Bingöl'de Trafik polis'inin merhameti: Yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu

Bingöl'de Trafik polis'inin merhameti örnek oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurduğu o, görüntü ilgi topladı.

Bingöl'de trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personel, Bingöl-Muş Bulvarı'nda bir köpeğin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığını gördü.

Trafikte bir tehlike oluşmaması için araçları durduran polis, köpeğin yolun karşısına geçmesini sağladı.

Açıklamada, "Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek, sadece bir vicdan meselesi değil, aynı zamanda insana ve yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan 'patili dostumuza' öncelik sağlamış olup canlıların yaşam hakkının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Unutulmamalıdır ki hayvanlara gösterilen şefkat, toplumda sevgi ve huzurun yayılmasına da katkı sağlar." ifadelerine yer verildi.

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