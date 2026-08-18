Faizler düşürülecek mi? Piyasalarda "köklü değişiklik" iddiasına bakan Şimşek'ten yanıt var!

Faizler düşürülecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıkı para politikasına kalibrasyon iddialarını içeren haberlere son noktayı koydu. İşte önemli detaylar...

Açıklamanın devamın ayrıca "erken seçim" nedeniyle ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı ve faiz düşürüleceğine dair yorumların doğru olmadığını ve haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını bildirdi.Bakanlık, bir gazetede yayımlanan "Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haberde, "Bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına" dayandırılan birtakım iddialara "kulis" adı altında yer verildiği aktarılan açıklamada, haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

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