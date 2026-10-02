Altın son ikinci haftanın en dibinde! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, ABD dolarının yükselişi ve Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla üst üste ikinci haftayı da kayıp ile kapatma riskiyle karşı karşıya. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

1 5 Altın fiyatları, ABD dolarının yükselişi ve Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla üst üste ikinci haftayı da kayıp ile kapatma riskiyle karşı karşıya. Piyasalarda tüm dikkatler, Fed'in para politikası yol haritasına dair kritik sinyaller vermesi beklenen ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. 2 5 Altın fiyatları, güçlenen ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirilerinin yarattığı baskıyla üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatma riskiyle karşı karşıya. Hafta başından bu yana yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden ons altın, sabah saatleri itibarıyla 4.179 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise 6608 TL'den alıcı buluyor. 3 5 GÖZLER SAAT 15.30'DA AÇIKLANACAK ABD VERİLERİNDE Piyasalarda tüm dikkatler bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. İstihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına dair kritik sinyaller vermesi bekleniyor. Fed'in bu ay faiz artırım olasılığı düşükken aralık ayında faiz artırma olasılığı ise yükseldi. 4 5 ABD’nin Orta Doğu’ya ek askeri güç konuşlandırma planları bölgesel gerilimi tırmandırdı. Diplomatik kanallar açık tutulsa da sahadaki askeri hareketliliğin küresel çapta yeniden enflasyonist baskılar yaratabileceği değerlendiriliyor. 5 5 PCE ENFLASYONU ILIMLI GELSE DE TAHVİL GETİRİLERİ BASKIYI SÜRDÜRÜYOR Hafta ortasında açıklanacak veriler ağustos ayı PCE enflasyonunun beklentilerin altında kaldığını ve fiyat baskılarının gevşediğini gösterse de ABD Hazine tahvil getirilerindeki tırmanış altındaki yukarı yönlü hamleleri sınırlandırmayı sürdürüyor. Bugün açıklanacak istihdam verisi, değerli metalin kısa vadeli yönünü belirlemede ana unsur olacak.



