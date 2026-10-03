Acun Ilıcalı hakkında kritik süreç başladı: Fenerbahçe'den ihraç mı ediliyor?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı için disiplin süreci başlatıldı. Ilıcalı'nın savunması istendi. İşte önemli detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyeleri, Acun Ilıcalı’nın üyelikten ihracı için disiplin kuruluna başvurdu.

Disiplin kurulu, Ilıcalı’dan savunma talep etti ve bu savunmanın ardından nihai karar yönetim kuruluna iletilecek.

Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden ihracına yönelik başvuru süreci başlatıldı.

Bazı Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerinin, geçtiğimiz günlerde kulüp disiplin kuruluna Acun Ilıcalı’nın üyelikten ihracına yönelik yaptığı başvuru üzerine süreç resmen başlatıldı.

Gelen başvuruları değerlendiren disiplin kurulu, Acun Ilıcalı’dan konuyla ilgili savunmasını talep etti. İlgili tüzük hükümleri doğrultusunda Ilıcalı’nın savunmasını sunmasının ardından kurul, değerlendirmesini tamamlayarak hazırlayacağı tavsiye kararını yönetim kuruluna iletecek.

İhraç talebine ilişkin nihai kararı ise yönetim kurulu verecek.

Haberin Devamı

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber: Yargıtay'dan emsal karar çıktı!

Mersin soruşturmasında olay görüntüler! Evden serveti polis para makinası ile sayabildi...

Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da dikkat çeken sözler: Damada dedim ki...