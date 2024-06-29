EURO 2024’de bir ilk: Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı, nedeni herkesi şaşırttı…

Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya, EURO 2024'te son 16’da Danimarka’yı konuk etti. TSİ 22’de başlayan maç olumsuz hava koşulları nedeniyle 35. dakikada durdu. Dolu ve aşırı yağış nedeniyle müsabakaya yaklaşık 15 dakika ara verildi.
MAÇA 35. DAKİKADA ARA VERİLDİ
29 Haziran 2024'te Almanya'nın Dortmund kentindeki Futbol Stadyumu Dortmund'da Almanya ve Danimarka arasında oynanan EURO 2024 son 16 maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle oyun durdu.
Almanya'nın Danimarka'ya karşı oynadığı EURO 2024 maçı, gök gürültülü fırtına nedeniyle ilk yarının bitimine 10 dakika kala yarıda kesildi.
MAÇ KALDIĞI YERDEN GERİ BAŞLADI
Hakem Michael Oliver, Dortmund'da gök gürültülü fırtına başladığında ilk yarıda 16 turunu durdurdu. Stadyumun etrafında bir gök gürültüsü duyuldu. Westfalenstadion’a yağmur ve dolu yağmaya başladı. Yağmurun durmasıyla maç kaldığı yerden devam etti.