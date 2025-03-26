Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturma sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmesin protesto etmek için saraçhanede düzenlenen izinsiz gösterilerde Espressolab'ın boykot edilmesi için yaptığı açıklama ile gündeme gelerek vatandaşlar internet ortamında Espressolab'ın sahibi Emre Kocadağ kimdir, nerelidir neden boykot ediliyor? diye araştırmaya başladı İşte Espressolab'ın sahibi Emre Kocadağ'ın ticari geçmişi ve hayat biyografisi.

ESPRESOLAB'IN SAHİBİ EMRE KOCADAĞ KİMDİR?

Emre Kocadağ, Beşiktaş spor kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Beşiktaş Asbaşkanıdır.

Emre Kocadağ, 1983 yılında İstanbul Beyoğlu’nda doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Annesi Emine Kocadağ, Babası Mevlüt Kocadağ Sütiş Markasının kurucusudur. 1996 - 2001 yılları arasında özel Cent Kolejinda lise eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimini 2001- 2006 yılları arasında Koç Üniversitesi sosyoloji bölumünde ve ABD’de University Of California Los Angles’da tamamlamıştır. Esat Kocadağ ve Arif Kocadağ adında kardeşleri vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, babası Mevlüt Kocadağ’ın halasının oğludur.

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ESPRESOLAB'IN TİCARİ FAALİYETİ VE GELİŞİMİ

Espressolab 2014'te Esat Kocadağ (Sütiş markasının üçüncü kuşak temsilcisi) tarafından kuruldu. 11 yıldan beri bir kahve zinciri olarak Türkiye'de ve birçok farklı ülkede faaliyet gösteren Espressolab'ın 250'den fazla şubesi bulunmaktadır.

Espressolab'ın sahibi, Emirgan Sütiş ile birlikte Kocadağ Aile Şirketleri'dir. İlk mağazası İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kurulan kahve zinciri Espressolab, yıllar içindeki başarısı ile hızla büyüyerek Türkiye'nin önde gelen markalarından biri oldu.

Espressolab’in kurucusu ve aynı zamanda CEO’su Esat Kocadağ'dır. Markanın kurucu ortağı ise Esat Kocadağ’ın ağabeyi ve Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ'dır.

Yerel çiftçilerle iş birliği yaptığının bilinen marka, Etiyopya , Kolombiya ve Brezilya gibi çeşitli bölgelerden temin edilen yüksek kaliteli, taze kavrulmuş kahve vurgusu ile ön planda yer alıyor.

Avrupa’nın en büyük kahve dükkânı unvanına sahip olan (İstanbul Merter’de bulunan eski bir fabrikaya kurulmuş olan 'Espressolab Roastery' isimli şube) Espressolab, en itibarlı markası ve en iyi mağaza deneyimi kategorisinde altın ödül aldı.

Yurtdışına da açılan bu kahve markası Afrika'daki yatırımları kapsamında mağaza ve benzin istasyonlarında ek kahve köşeleri açmayı hedefiyle Faslı Akwa Group (merkezi Kazablanka'da bulunan bir şirketler topluluğu) ile de ortaklık kurdu.

ESPRESSEOLAB HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Birçok Avrupa ülkesi

Birçok Orta Doğu ülkesi

ABD

Güney Afrika

Almanya

Kosoca

Katar

Ürdün

ESPRESOLAB NEDEN BOYKOT EDİLİYOR

Espressolab, Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından hükümetle uyumlu olduğu gerekçesi ile CHP destekçileri tarafından boykot edilmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in birçok marka ve kurumu dahil ettiği boykot listesinde yer alan Espressolab, Saraçhane'deki eylemcilere mekanını açmaması nedeniyle suçlanıyor.

