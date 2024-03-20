Mimar Hüseyin Karakaya:1 Nisan sabahında Kartal Belediyesi’nde olacak şekilde yola çıktık

31 mart yerel seçimlerinde Kartallıların büyük ilgi gösterdiği cumhur ittifakı kartal belediye başkan adayı Mimar Karakaya, “Halkımız bize yeşil ışığı yaktı ve direksiyon başına oturttu. 1 Nisan sabahında Kartal Belediyesi’nde olacak şekilde yola çıktık” dedi.

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Mimar Hüseyin Karakaya:1 Nisan sabahında Kartal Belediyesi’nde olacak şekilde yola çıktık

31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler yaklaştıkça anketler açıklanmaya başladı. İYİ Parti Kartal İlçe Teşkilatı’nın yaptırdığı anketi açıklamasının ardından AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya da anket sonucunu açıkladı. Mimar Karakaya, “Dezenformasyon içeren, yanıltıcı anketler ortaya çıkmaya başladı. Ancak bizim yaptırdığımız anket en doğru sonucu verecek. Çünkü bizim anketimiz Kartal’ın sokak ve caddelerindeki hemşerilerimizin, sivil toplum kuruluşları üyelerinin görüşlerini yansıtıyor” dedi.

KARTAL HALKI TERCİHİNİ YAPTI

Kartal’ı haftalardır karış karış gezdiğini söyleyen Mimar Karakaya, “Her gittiğimiz yerde sevgiyle karşılandık. Halkımızın bize teveccühü gösteriyor ki Kartal halkı tercihini yapmış. Kartallılar yönlendirilmeye, manipüle edilmeye açık değil. Net bir şekilde hem İstanbul’da hem de Kartal’da tercihlerini AK Parti’den yana koymuşlar. Sokakta karşılaştığımız manzara 31 Mart gününün birer provası haline geldi” şeklinde konuştu.

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KARTALLILAR BİZE YEŞİL IŞIK YAKTI

“Biz anketi sokaklarda on binlerce Kartallı ile yaptık” diyen Mimar Karakaya, “Halkımız bize yeşil ışığı yaktı ve direksiyon başına oturttu. Aynalarımızı kontrol ettik, emniyet kemerlerimizi taktık. Arkada koltukta yetenekli ve güçlü kadromuz oturuyor. Bagajımızda ise Kartal’ı cazibe merkezi haline getirecek olan dev projelerimiz var. 1 Nisan sabahında Kartal Belediyesi’nde olacak şekilde yola çıktık” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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