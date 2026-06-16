AK Parti Kartal Geleneksel Teşkilat Pikniğinde Buluştu...

AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nın Geleneksel Teşkilat Pikniği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinliğe katılan İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Haydar Göksoy başkanlığındaki Kartal İlçe Teşkilatının çalışmalarından övgüyle bahsederken, ilçe başkanı Göksoy da bu inanç ve kararlılıkla önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceklerini ardından da 2029 yerel seçimlerinde Kartal'ı AK belediyecilikle buluşturacaklarını ifade etti.

AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat pikniği, yoğun katılımla ve birlik-beraberlik atmosferi içerisinde gerçekleştirildi. Programa; İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Başkan Yardımcısı Fatih Tuna, İl Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Elevli, İstanbul 1. Bölge İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Uyhan, TBMM Meclis idari amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve milletvekili Serkan Bayram'ın yanı sıra üç kademe ilçe yönetimleri, mahalle yönetimleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

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Etkinlikte konuşan AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, teşkilat mensuplarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında, "Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek" sözünü hatırlatan Göksoy, bu inanç ve kararlılıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini, ardından 2029 yerel seçimlerinde önce İstanbul'un, sonrasında ise uzun yıllardır hizmetten uzak kalan Kartal'ın AK belediyecilik anlayışıyla buluşacağını ifade etti.

Katılımcılara hitap eden İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Kartal teşkilatının dinamizmine ve çalışma azmine vurgu yaparak duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında İlçe Başkanı Haydar Göksoy'un yürüttüğü çalışmalardan övgüyle bahseden Özdemir, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "İman varsa imkân da vardır." sözünü hatırlatarak, bu anlayışın Kartal teşkilatında somut şekilde görüldüğünü ifade etti.

TBMM Meclis idari amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve diğer milletvekili Serkan Bayram'ın da birer selamlama konuşması yaptığı gün boyu devam eden programda teşkilat mensupları aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken, çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yüz boyama etkinliği ile birlikte patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları çocukların yoğun ilgisini gördü.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen teşkilat pikniği, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, teşkilat mensupları arasındaki dayanışmayı güçlendiren ve aile sıcaklığında geçen anlamlı bir buluşma olarak tamamlandı.