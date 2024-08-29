Esenyurt'ta kontrol sırasında bıçaklı saldırı: Polis memuru ve bir vatandaş yaralandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde genel asayişin sağlanması ve hırsızlıkların önlenmesine yönelik çalışma yaptığı sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak isterken bıçaklı saldırıya uğradılar.
Esenyurt'ta biri polis iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde genel asayişin sağlanması ve hırsızlıkların önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin şüphelenerek durdurmak istedikleri kişi, yanından geçen bir kişiyi, ardından da olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru B.B'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Yaşanan kovalamacanın ardından M.A. (45) yakalandı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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KAYNAK: AA