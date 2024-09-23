Esad af çıkardı! Suriyeli mülteciler geri dönecek mi?

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar, cünhalar (kabahatten ağır ve cinayetten hafif olan suçlar) ve diğer suçlar için genel af ilan etti. Saklanan ve yargıdan kaçanların yurtiçinde üç ay ve yurtdışında dört ay içinde teslim edilmesi gerekir.



Sana'nın açıklaması;



22 Eylül 2024'ten önce işlenen firar suçları, cünhalar ve ihlaller için genel af sağlayan bir Kanun hükmünde kararname Cumhurbaşkanı Beşşar Esad tarafından yayınlandı.

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Kararnamede, Askeri Ceza Kanunu'nda belirtilen iç ve dış kaçış suçlarının faillerine verilecek cezanın tamamı için genel af öngörülmektedir.

Bu kararname, saklanan ve adaletten kaçan kişileri yurt içinde üç ay ve yurt dışında dört ay içinde teslim etmedikçe kapsamayacaktır.



Ayrıca karar, rüşvet, sahtecilik ve genel ahlaka aykırı bazı suçlar dışındaki tüm cünhalar ve ihlaller için genel af öngörmektedir.



KHK kararına göre bu af, inşaat kontrol yasalarında belirtilen bazı kabahatleri, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini almak için hileli yollara başvurmayı ve Tüketiciyi Koruma Kanunundaki cünhaları kapsamamaktadır.



Bu af, kişinin malına zarar veren cünhalarda kişilik hakkı saklı kamlak kaydıyla tazminat talep eder.