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Ünlü ekonomist uyardı! Ekim ve Kasım ayına dikkat edin

Evren Devrim Zelyut, ekonomi hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen bir canlı yayında önemli konulara değindi. Ünlü isim, vatandaşların Ekim ve Kasım aylarında yeni düzenlemelerle karşılaşacaklarını bildirdi.

Ünlü ekonomist uyardı! Ekim ve Kasım ayına dikkat edin
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Halk TV'deki canlı yayında ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, hükümetin Orta Vadeli Programı'na dayanarak ekim ve kasım aylarında kapsamlı bir ek vergi paketinin açıklanmasını beklediğini söyledi.

Vergi Paketi Neleri Değiştirecek?

Zelyut, 28 Temmuz 2024'te TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanan son vergi paketinin ardından yeni düzenlemelerin ülke ekonomisini önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtti. Hükümetin mali durumu düzeltme çabalarında gelecekteki bu değişikliklerin vatandaşlar üzerinde nasıl bir yük oluşturabileceği merak konusu oldu.

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Bütçe rakamları dün açıklandı ve muazzam bir vergi açığı var. Bu açıklar çok büyüdüğünden, ekim-kasım aylarında çok büyük bir vergi paketinin ortaya çıkacağını tahmin ediyorum.

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