Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek...
Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek...
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Altın fiyatları FED faizi 25 baz puan indirmesi sonrası altın alacak ve satacaklar fiyatların ne yöne doğru hareket edeceğini merakla beklemeye başladı. Peki Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 Perşembe güncel altın fiyatları. Gram çeyrek...