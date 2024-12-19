Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek...

Altın fiyatları FED faizi 25 baz puan indirmesi sonrası altın alacak ve satacaklar fiyatların ne yöne doğru hareket edeceğini merakla beklemeye başladı. Peki Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 Perşembe güncel altın fiyatları. Gram çeyrek...

1 10 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.945,55 SATIŞ(TL) 2.945,77 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.920,20 0,88 % 2 10 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.794,00 SATIŞ(TL) 4.905,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.872,00 0,68 % 3 10 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.648,00 SATIŞ(TL) 9.812,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.744,00 0,70 % 4 10 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.217,00 SATIŞ(TL) 19.561,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.413,00 0,76 % 5 10 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.619,45 SATIŞ(USD) 2.619,97 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.592,10 1,08 % 6 10 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 85.700,00 SATIŞ(USD) 85.750,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 85.700,00 0,06 % 7 10 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.718,40 SATIŞ(TL) 2.865,28 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.842,86 0,79 % 8 10 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.614,31 SATIŞ(TL) 2.450,38 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.434,85 0,64 % 9 10 REŞAT ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.256,47 SATIŞ(TL) 19.600,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.413,00 0,97 % 10 10 KAYNAK: BİGPARA



