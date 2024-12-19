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Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek...

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Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek...
Altın fiyatları FED faizi 25 baz puan indirmesi sonrası altın alacak ve satacaklar fiyatların ne yöne doğru hareket edeceğini merakla beklemeye başladı. Peki Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 Perşembe güncel altın fiyatları. Gram çeyrek...
Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 1 110

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.945,55

SATIŞ(TL) 2.945,77

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.920,20 0,88 %

Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 2 210

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.794,00

SATIŞ(TL) 4.905,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.872,00 0,68 %

Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 3 310

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.648,00

SATIŞ(TL) 9.812,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.744,00 0,70 %

Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 4 410

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.217,00

SATIŞ(TL) 19.561,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.413,00 0,76 %

Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 5 510

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.619,45

SATIŞ(USD) 2.619,97

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.592,10 1,08 %

Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 6 610

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 85.700,00

SATIŞ(USD) 85.750,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 85.700,00 0,06 %

Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 7 710

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.718,40

SATIŞ(TL) 2.865,28

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.842,86 0,79 %

Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 8 810

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.614,31

SATIŞ(TL) 2.450,38

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.434,85 0,64 %

Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 9 910

REŞAT ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.256,47

SATIŞ(TL) 19.600,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.413,00 0,97 %

Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2024 güncel altın fiyatları | gram çeyrek... 10 1010

KAYNAK: BİGPARA

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