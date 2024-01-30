Erzurum’da kar üzerinde cirit oynadılar

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan, geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzurum’da kışın da kar üzerinde, oynanarak günümüzde de sürdürülüyor.

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Erzurum’da kar üzerinde cirit oynadılar

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzurum’da kışın da kar üzerinde oynanıyor.

Yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan cirit, Erzurum’da birkaç önce etkili olan kar yağışının ardından hem köylüler hem de profesyonel sporcular tarafından eğlenceye dönüştürülerek devam ettiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan Şengel Atlı Spor Kulübü sporcuları karla kaplı sahada hünerlerini ve ustalıklarını bir kez daha gösterdi.

Erzurum’da kar üzerinde cirit oynadılar


Şampiyon takımın sporcularından Gökhan Korkmaz, karlı ve soğuk havanın kendilerini etkilemediğini belirterek, “Cirit bizim için yaşam şekli. Kışta olsa bunun güzelliğini yaşıyoruz. Karda cirit oynamak daha zevkli. Aile olarak bu ata sporumuza sahip çıkıyoruz ve 12 ay kesintisi oynuyoruz” dedi. Korkmaz ailesinin en küçük bireylerinden 9 yaşındaki Esila’da at binmeyi çok sevdiğini ve ilerde iyi bir ciritçi olmayı düşündüğünü ifade etti.

Erzurum’da kar üzerinde cirit oynadılar
Şengel Atlı Spor Kulübü’nün Aziziye ilçesi Yarımca Mahallesi’nde bulunan tesislerinde aynı zamanda at yetiştiriciliği de yapılıyor. Özellikle kış aylarında hafta sonları şehir merkezinden gelen at ve cirit meraklılarını misafir eden Şengel Atlı Spor Kulübü sporcuları kar üstünde antrenman yaparak önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan maçlara hazırlanıyor. Aynı zamanda da atlar bu sayede güç depoluyor.

Erzurum’da kar üzerinde cirit oynadılar

Erzurum’da kar üzerinde cirit oynadılar

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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