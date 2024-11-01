Erdoğan'dan İmamoğlu'na karşı hamle! Rekor dava açıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek için yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.



Esenyurt Belediye Başkanı Özer, Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun 31 Ekim'de Özer'in tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen mitingde, Erdoğan'a yönelik iftira içeren asılsız ithamlar kullandığı ve Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği öne sürülen bir dilekçede, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı kamuoyunda küçük düşürmek için hareket ettiği belirtildi.

Demokrasi yoluyla seçilmiş meşru bir yönetim makamında olan müvekkilimin yıllardır seçimlerde elde ettiği başarıları kabullenemeyen İmamoğlu, kamuoyunda müvekkilimin seçimlerde eli sopalı olduğu izlenimini yaymaya çalışmıştır. Yıllardır halkın seçimlerde gösterdiği iradeyi hiçe sayarak, adeta bu kesimi yok sayarak kullandığı ifade, "Kendisinin halkın her kesimini kucakladığı" izlenimini vermektedir. Akıl dışı ve küçük düşürücü ifadeleri, hitap ettiği kitleyi galeyana getirmek için kullanılıyor."



Dilekçede, dava kabul edilerek 1 milyon lira manevi tazminatın olay tarihi olan 31 Ekim 2024'ten itibaren yasal faiziyle tazmin edilmesi ve karşı tarafın yargılama masraflarını ve vekalet ücretini ödemesi istendi.