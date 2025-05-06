Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya girişte yeni düzenleme!

KAMU TALEBİYLE GEÇERLİ OLACAK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte, kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duyduklarında bu kriteri uygulamaya koyabilecek. Bu sayede, daha önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilere istihdamda öncelik verilmesi hedefleniyor.