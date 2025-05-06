Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya girişte yeni düzenleme!

Kamuya girişte yeni düzenleme!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi alımlarında yeni bir düzenleme devreye girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi alımlarında yeni bir kriter devreye girdi.
Kamu kurumlarının talebi doğrultusunda, hizmetin gerektirdiği durumlarda geçici işçi alımlarında adaylardan, işe başvurmadan önceki 6 ay içinde sosyal güvenlik kaydının (sigorta bildiriminin) bulunmaması şartı aranabilecek.
TARIMDA ÇALIŞANLAR VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR MUAF
Ancak bu şart herkesi kapsamayacak. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar bu düzenlemeden muaf tutulacak.
KAMU TALEBİYLE GEÇERLİ OLACAK
Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte, kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duyduklarında bu kriteri uygulamaya koyabilecek. Bu sayede, daha önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilere istihdamda öncelik verilmesi hedefleniyor.