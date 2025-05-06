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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya girişte yeni düzenleme!

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya girişte yeni düzenleme!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi alımlarında yeni bir düzenleme devreye girdi.
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya girişte yeni düzenleme! 1 15

Kamuya girişte yeni düzenleme!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi alımlarında yeni bir düzenleme devreye girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya girişte yeni düzenleme! 2 25

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi alımlarında yeni bir kriter devreye girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya girişte yeni düzenleme! 3 35

Kamu kurumlarının talebi doğrultusunda, hizmetin gerektirdiği durumlarda geçici işçi alımlarında adaylardan, işe başvurmadan önceki 6 ay içinde sosyal güvenlik kaydının (sigorta bildiriminin) bulunmaması şartı aranabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya girişte yeni düzenleme! 4 45

TARIMDA ÇALIŞANLAR VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR MUAF

Ancak bu şart herkesi kapsamayacak. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar bu düzenlemeden muaf tutulacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya girişte yeni düzenleme! 5 55

KAMU TALEBİYLE GEÇERLİ OLACAK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte, kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duyduklarında bu kriteri uygulamaya koyabilecek. Bu sayede, daha önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilere istihdamda öncelik verilmesi hedefleniyor.

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