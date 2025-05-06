Gaziantep Büyükşehir'den büyük yatırım: Evsiz vatandaşlara 3 bin konut müjdesi! Başvurular başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başlattığı konut hamlesi, Gazi Konut A.Ş. aracılığıyla devam ediyor. Üç yeni etapta yapılacak 3 bin konutun müjdesi vatandaşlara verildi.

Modern yaşam alanlarının yer aldığı Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde yeni etaplar için geri sayım başlarken, tamamlanan projelerle çok sayıda aile evine kavuştu.

887 KONUT TAMAMLANDI

Kuzeyşehir 1’inci Etap kapsamında 387 daire teslim edilerek tapu işlemleri tamamlandı.

Güneyşehir 1’inci Etap’ta ise 500 konut sahiplerini buldu. Tapu teslim süreçleri bu etapta devam ediyor.

2 BİN KONUTUN İNŞASI DEVAM EDİYOR

Güneyşehir 2’nci ve 3’üncü Etap projelerinde toplam 2 bin konutun inşaatı sürüyor.

Çalışmalar tamamlandığında, konutlar modern mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte yeni sahiplerine teslim edilecek. Her iki etabın da haziran 2026’da teslim edilmesi planlanıyor.

KUZEYŞEHİR 4’ÜNCÜ ETAP İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yeni projelerde ilk durak, Kuzeyşehir 4’üncü Etap. Toplam bin konut için başvurular 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

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Kura çekimi 22 Mayıs’ta gerçekleşecek, hak sahipleri ise 1-5 Haziran arasında sözleşmelerini imzalayacak. Projenin 24 ayda tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.

YENİ ETAPLARLA BİNLERCE AİLE DAHA EV SAHİBİ OLACAK

Kuzeyşehir 5’inci Etap ve Güneyşehir 6’ncı Etap projeleri için de başvuru takvimi netleşti.

Buna göre, Kuzeyşehir 5’inci Etap başvuruları 1-15 Ağustos 2025’te, Güneyşehir 6’ncı Etap başvuruları ise 1-15 Kasım 2025’te alınacak. Her iki projede de 1000’er konut inşa edilecek.

Üç yeni etapta yapılacak 3 bin konutla birlikte Gaziantep’te konut ihtiyacına yönelik yatırımlar aralıksız sürdürülüyor.

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