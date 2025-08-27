Öğretmen, polis, doktor hemşire tüm mesleklerin ücretleri güncellendi: İşte yeni memur maaşları...

Mal müdürü – 63.598,17 – 4/1 – Lisans – 5096,8 – 69.694,97
Mali hizmetler uzman yardımcısı – 62.178,97 – 4/1 – Lisans – 4984,8 – 68.163,79
Mali hizmetler uzmanı – 70.768,43 – 4/1 – Lisans – 5701,6 – 77.695,55
Matbaacı – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
Matematikçi – 58.382,50 – 9/1 – Lisans – 4685,3 – 64.067,78
Memur – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Mimar – 69.783,48 – 4/1 – Lisans – 5584,8 – 76.368,29
Muayene memuru – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Muhabir – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Muhafaza memuru – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Muhasebeci – 50.373,50 – 9/1 – Lisans – 4053,4 – 55.426,86
Murakıp – 54.584,87 – 9/1 – Lisans – 4385,6 – 59.970,51
Musahhih – 50.684,38 – 9/1 – Lisans – 4077,9 – 55.762,28
Mutemet – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
Mübaşir – 49.499,79 – 13/1 – Lise – 3984,4 – 54.484,22
Müdür – 63.985,75 – 4/1 – Lisans – 5125,9 – 70.083,99
Müdür yardımcısı – 62.821,54 – 4/1 – Lisans – 5035,5 – 68.857,06
Müezzin kayyım – 50.949,03 – 9/1 – Lisans – 4098,8 – 56.047,81
Müfettiş – 79.517,94 – 4/1 – Lisans – 6352,9 – 86.870,86
Müfettiş yardımcısı – 68.315,55 – 4/1 – Lisans – 5477,3 – 74.792,72
Müftü – 102.828,41 – 1/1 – Lisans – 8192,1 – 112.020,47
Mühendis – 69.783,48 – 4/1 – Lisans – 5584,8 – 76.368,29
Mülkiye müfettişi – 99.157,90 – 1/1 – Lisans – 7902,5 – 108.060,36
Müsteşar – 126.987,12 – 1/1 – Lisans – 10.274,0 – 137.757,42
Müsteşar yardımcısı – 116.209,19 – 1/1 – Lisans – 9150,0 – 125.120,24
Müşavir – 101.675,02 – 1/1 – Lisans – 8101,1 – 110.776,08
Mütercim – 50.237,12 – 9/1 – Lisans – 4042,6 – 55.279,73
Müze araştırmacısı – 52.943,93 – 4/1 – Lisans – 4256,3 – 58.201,18