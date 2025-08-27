  1. Anasayfa
Öğretmen, polis, doktor hemşire tüm mesleklerin ücretleri güncellendi: İşte yeni memur maaşları...

Öğretmen, polis, doktor hemşire tüm mesleklerin ücretleri güncellendi: İşte yeni memur maaşları...
Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 11, ikinci 6 ay yüzde 7, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, memurların taban aylıkları 1000 TL artırılacak. İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar...

2026 VE 2027 ZAM ORANLARI

Sendikaların %88 zam talebine karşılık, 2026 yılı için;

İlk 6 ay %11,
İkinci 6 ay %7 zam,
2027 yılı için ise;
İlk 6 ay %5,
İkinci 6 ay %4 zam yapılması kararlaştırıldı.
Ayrıca memurların taban aylıklarının 2026'nın ilk yarısında 1000 TL artırılması kabul edildi.

SON 2 YILDAKİ ZAM ORANLARI

2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 zam uygulanmıştı.2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında ise %5 zam yapılmıştı.

MEMURLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Şu anki hesaplamalara göre; Temmuz ayı enflasyonu ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, Ocak-Temmuz 2026 dönemi için memur ve memur emeklilerinin zam oranı %7,89 seviyesinde. Ancak kalan 5 aylık enflasyon verisi açıklanmadığından, kesin maaş artışları Aralık 2025 enflasyonuyla birlikte Ocak 2026'da netleşecek.

ÜNVANLARA GÖRE MAAŞ TABLOSU

Ünvan – Temmuz-Aralık 2025 Maaşı – Derece/Kademe – Mezuniyet – Maaşa Gelen Zam – Tahmini Ocak-Temmuz 2026 Maaşı
Ambar memuru – 48.533,62 – 13/1 – Lise – 3908,2 – 53.441,82
Antrenör – 50.235,97 – 9/1 – Lisans – 4042,5 – 55.278,49
Arama kurtarma teknisyeni – 53.790,90 – 10/2 – Önlisans – 4323,0 – 59.113,90
Araştırma görevlisi – 70.051,60 – 4/1 – Lisans – 5606,0 – 76.657,57
Araştırmacı – 55.012,72 – 4/1 – Lisans – 4420,1 – 60.441,84
Arkeolog – 62.137,37 – 4/1 – Lisans – 4981,5 – 68.118,90
Arşiv memuru – 51.630,90 – 9/1 – Lise – 4152,6 – 56.783,48
Asistan (Sağlık hizmetleri) – 70.921,84 – 4/1 – Lisans – 5674,6 – 77.596,48
Asker öğretmen – 58.880,60 – 9/1 – Lisans – 4724,6 – 64.605,18
Aşçı – 46.528,17 – 9/1 – Lise – 4588,2 – 51.116,38
Avukat – 66.214,68 – 4/1 – Lisans – 5303,2 – 72.517,91
Ayniyat saymanı – 52.414,46 – 9/1 – Lise – 4214,4 – 57.628,86

Bahçıvan – 46.378,24 – 9/1 – Lise – 3738,1 – 51.116,38
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri – 61.943,57 – 4/1 – Lisans – 4942,4 – 67.583,9
Başkomiser – 69.885,17 – 4/1 – Lisans – 5588,7 – 76.421,91
Başasistan (Sağlık hizmetleri) – 76.278,51 – 4/1 – Lisans – 6097,3 – 83.375,9
Başkanlık Müşaviri – 92.223,70 – 1/1 – Lisans – 7355,4 – 100.579,0
Başmüfettiş – 78.178,48 – 1/1 – Lisans – 6247,2 – 85.425,68
Başmühendis – 70.157,43 – 4/1 – Lisans – 5661,6 – 77.415,68
Belediye Başkan Yardımcısı – 71.973,56 – 4/1 – Lisans – 5757,6 – 78.731,14
Berber – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
Bilgisayar işletmeni – 49.139,21 – 9/1 – Lise – 3956,0 – 54.095,19
Biyolog – 52.386,37 – 4/1 – Lisans – 4394,2 – 56.780,57
Bölge müdür yardımcısı – 74.868,56 – 4/1 – Lisans – 5986,0 – 81.854,59
Bölge müdürü – 103.227,12 – 1/1 – Lisans – 8223,5 – 112.450,64

Cezaevi katibi – 50.722,52 – 9/1 – Lise – 4080,9 – 55.803,42
Cezaevi müdürü – 61.894,67 – 9/1 – Lisans – 4962,4 – 67.857,06
Cezaevi vaizi – 52.286,18 – 4/1 – Lisans – 4204,3 – 57.490,40
Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları – 84.874,61 – 1/1 – Lisans – 6775,5 – 92.650,11

Çarşı-mahalle bekçisi – 56.120,79 – 9/1 – Lise – 4506,8 – 61.627,62
Çocuk eğiticisi – 49.556,40 – 9/1 – Lise – 3988,7 – 54.542,82
Çocuk gelişimcisi – 53.596,74 – 9/1 – Lisans – 4307,7 – 58.904,43
Çözümleyici – 54.599,89 – 9/1 – Lisans – 4386,8 – 59.986,72

Dağıtıcı – 46.378,24 – 9/1 – Lise – 3738,1 – 51.116,38
Daire Başkanı – 106.453,56 – 1/1 – Lisans – 8832,1 – 113.935,68
Daire Başkanı (KİT'ler) – 79.403,52 – 1/1 – Lisans – 6347,8 – 86.890,95
Daire Tabibi – 74.033,42 – 1/1 – Lisans – 5941,4 – 81.244,86
Daktilograf – 48.582,16 – 9/1 – Lise – 3912,0 – 53.494,19
Defterdarlık uzman yardımcısı – 58.882,79 – 9/1 – Lisans – 4724,6 – 64.607,68
Defterdarlık uzmanı – 65.596,92 – 4/1 – Lisans – 5258,6 – 71.098,18
Denetçi-Başdenetçi – 95.312,89 – 1/1 – Lisans – 7599,1 – 103.911,98
Denetmen – 65.649,54 – 4/1 – Lisans – 5258,6 – 71.908,18
Denetmen Yardımcısı – 58.254,76 – 4/1 – Lisans – 4853,5 – 66.368,28
Denizcilik Sörvey Mühendisi – 80.518,79 – 4/1 – Lisans – 6363,5 – 88.271,06
Destek Hizmetleri Daire Başkanı – 100.121,90 – 1/1 – Lisans – 8333,5 – 113.954,39
Diş Protez Teknisyeni – 54.464,96 – 9/1 – Lise – 4538,4 – 60.035,35
Diş Tabibi – 69.280,75 – 4/1 – Lisans – 5545,2 – 75.825,90
Diyetisyen – 83.651,73 – 4/1 – Lisans – 6291,9 – 94.603,94
Doçent – 83.651,73 – 4/1 – Lisans – 6291,9 – 94.603,94
Doktor öğretim üyesi – 75.037,29 – 4/1 – Lisans – 5999,3 – 82.036,65

Ebe – 54.152,63 – 9/1 – Önlisans – 4351,5 – 59.504,18
Eczacı – 58.041,57 – 9/1 – Lisans – 4658,4 – 63.699,94
Eğitim görevlisi/ Dini İhtisas Merkezi – 61.598,81 – 9/1 – Lisans – 4939,0 – 67.537,86
Eğitim uzmanı – 50.530,67 – 4/1 – Lisans – 4065,8 – 55.596,40
Ekonomist – 53.250,03 – 4/1 – Lisans – 4280,3 – 58.530,36
Emanet Memuru – 50.009,25 – 9/1 – Lise – 4024,9 – 55.034,10
Emniyet Amiri – 70.805,12 – 4/1 – Lisans – 5665,4 – 77.470,54
Emniyet Müdürü 3. sınıf – 78.101,05 – 1/1 – Lisans – 6241,1 – 85.342,12
Enformasyon Memuru – 52.832,83 – 9/1 – Önlisans – 4247,4 – 58.080,24
Enstitü Sekreteri – 65.387,16 – 3/1 – Lisans – 5328,2 – 71.560,38

Fakülte Sekreteri – 72.906,18 – 3/1 – Lisans – 5831,2 – 79.737,38
Fizikçi – 58.382,50 – 9/1 – Lisans – 4685,3 – 64.067,78
Fizyoterapist – 54.700,44 – 9/1 – Lisans – 4394,8 – 60.095,20

Garson – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
Gassal – 46.245,68 – 13/2 – Lise – 3745,8 – 51.121,62
Gelir uzman yardımcısı – 58.845,93 – 9/1 – Lisans – 4721,8 – 64.567,78
Gemi adamı – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Genel müdür – 133.249,90 – 1/1 – Lisans – 10.592,3 – 144.842,22
Genel müdür bakan müşaviri – 111.121,11 – 1/1 – Lisans – 9846,4 – 120.968,11
Genel müdür yardımcısı – 114.116,13 – 1/1 – Lisans – 9082,7 – 124.198,79
Genel sekreter (Üniversite) – 86.761,87 – 1/1 – Lisans – 6924,4 – 94.686,28
Grafiker – 55.625,00 – 9/1 – Lisans – 4467,7 – 61.092,71

Hademe – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
Hakim – 103.263,68 – 1/1 – Lisans – 11.198,3 – 114.461,94
Hakim adayı – 66.901,16 – 4/1 – Lisans – 5357,4 – 73.258,56
Hastabakıcısı – 47.945,37 – 13/1 – Lise – 3861,8 – 52.807,16
Hazine avukatı – 65.112,14 – 4/1 – Lisans – 5216,2 – 71.328,39
Hemşire – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
Hizmetli – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
Hukuk müşaviri – 61.714,38 – 4/1 – Lisans – 4948,2 – 67.662,54

İcra katibi – 50.501,78 – 9/1 – Lise – 4063,5 – 55.565,27
İcra memuru – 52.056,20 – 9/1 – Lise – 4186,1 – 57.242,33
İcra müdür yardımcısı – 60.555,21 – 9/1 – Lise – 4856,7 – 66.411,93
İcra müdürü – 61.564,14 – 9/1 – Lisans – 4936,3 – 67.500,45
İç denetçi – 71.295,39 – 4/1 – Lisans – 5288,2 – 75.582,76
İdare memuru – 59.018,13 – 9/1 – Lisans – 4753,4 – 64.753,56
İl emniyet müdür yardımcısı – 78.172,70 – 1/1 – Lisans – 6246,7 – 85.419,43
İl emniyet müdürü – 101.121,44 – 1/1 – Lisans – 8057,4 – 110.178,82
İl müdür yardımcısı – 74.875,05 – 1/1 – Lisans – 5987,5 – 81.874,54
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü – 103.232,21 – 1/1 – Lisans – 8333,7 – 113.958,62
İlçe emniyet müdürü – 75.868,24 – 1/1 – Lisans – 6064,9 – 82.933,14
İlçe müftü yardımcısı – 75.831,26 – 1/1 – Lisans – 6062,0 – 82.893,24
İl müftüsü – 71.896,03 – 1/1 – Lisans – 5895,1 – 78.791,19
İmam-Hatip – 50.949,03 – 9/1 – Lisans – 4098,8 – 56.047,81
İnfaz koruma başmemuru – 59.428,41 – 4/1 – Lisans – 4767,8 – 65.196,21
İnfaz koruma memuru – 59.355,60 – 4/1 – Lisans – 4762,1 – 65.117,65
İstatistikçi – 58.332,05 – 9/1 – Lisans – 4685,3 – 64.067,78
İstidlalci – 52.494,93 – 4/1 – Lisans – 4256,3 – 58.201,18
İş ve meslek danışmanı – 54.936,20 – 9/1 – Lisans – 4413,4 – 60.349,57
İşletme müdür yardımcısı – 70.212,24 – 1/1 – Lisans – 5618,6 – 76.830,89
İşletme müdürü – 73.606,53 – 1/1 – Lisans – 5886,5 – 80.492,98
İtfaiyeci (amir) – 51.169,77 – 9/1 – Lisans – 4116,2 – 56.285,95

Kaloriferci – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
Kameraman – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Kaptan – 52.943,93 – 4/1 – Lisans – 4256,3 – 58.201,18
Kaymakam – 113.451,60 – 1/1 – Lisans – 9030,2 – 123.481,83
Kaymakam adayı – 71.766,66 – 4/1 – Lisans – 5741,3 – 78.507,95
Kısım amiri – 54.321,37 – 4/1 – Lisans – 4364,9 – 59.686,22
Kimyager – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
KİT müşaviri – 74.768,56 – 9/1 – Lisans – 5709,9 – 78.079,02
Komiser – 69.001,07 – 4/1 – Lisans – 5523,1 – 75.524,15
Komiser yardımcısı – 68.442,87 – 4/1 – Lisans – 5479,0 – 74.921,91
Kontrolör-Başk. kontrolör – 79.754,86 – 4/1 – Lisans – 6371,6 – 87.126,42
Koruma ve güvenlik görevlisi – 50.548,41 – 9/1 – Lise – 4507,2 – 55.057,79
Koruma ve güvenlik şefi – 48.582,16 – 9/1 – Lisans – 3912,3 – 53.494,19
Kuran kursu öğreticisi – 50.854,27 – 9/1 – Lisans – 4091,3 – 55.945,78
Kütüphaneci – 53.496,20 – 9/1 – Lisans – 4299,7 – 58.795,95

Laborant – 52.149,30 – 9/1 – Önlisans – 3848,0 – 59.702,43
Liman başkan yardımcısı – 66.281,77 – 4/1 – Lisans – 4982,4 – 68.130,13

Mal müdürü – 63.598,17 – 4/1 – Lisans – 5096,8 – 69.694,97
Mali hizmetler uzman yardımcısı – 62.178,97 – 4/1 – Lisans – 4984,8 – 68.163,79
Mali hizmetler uzmanı – 70.768,43 – 4/1 – Lisans – 5701,6 – 77.695,55
Matbaacı – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
Matematikçi – 58.382,50 – 9/1 – Lisans – 4685,3 – 64.067,78
Memur – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Mimar – 69.783,48 – 4/1 – Lisans – 5584,8 – 76.368,29
Muayene memuru – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Muhabir – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Muhafaza memuru – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
Muhasebeci – 50.373,50 – 9/1 – Lisans – 4053,4 – 55.426,86
Murakıp – 54.584,87 – 9/1 – Lisans – 4385,6 – 59.970,51
Musahhih – 50.684,38 – 9/1 – Lisans – 4077,9 – 55.762,28
Mutemet – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
Mübaşir – 49.499,79 – 13/1 – Lise – 3984,4 – 54.484,22
Müdür – 63.985,75 – 4/1 – Lisans – 5125,9 – 70.083,99
Müdür yardımcısı – 62.821,54 – 4/1 – Lisans – 5035,5 – 68.857,06
Müezzin kayyım – 50.949,03 – 9/1 – Lisans – 4098,8 – 56.047,81
Müfettiş – 79.517,94 – 4/1 – Lisans – 6352,9 – 86.870,86
Müfettiş yardımcısı – 68.315,55 – 4/1 – Lisans – 5477,3 – 74.792,72
Müftü – 102.828,41 – 1/1 – Lisans – 8192,1 – 112.020,47
Mühendis – 69.783,48 – 4/1 – Lisans – 5584,8 – 76.368,29
Mülkiye müfettişi – 99.157,90 – 1/1 – Lisans – 7902,5 – 108.060,36
Müsteşar – 126.987,12 – 1/1 – Lisans – 10.274,0 – 137.757,42
Müsteşar yardımcısı – 116.209,19 – 1/1 – Lisans – 9150,0 – 125.120,24
Müşavir – 101.675,02 – 1/1 – Lisans – 8101,1 – 110.776,08
Mütercim – 50.237,12 – 9/1 – Lisans – 4042,6 – 55.279,73
Müze araştırmacısı – 52.943,93 – 4/1 – Lisans – 4256,3 – 58.201,18

Nüfus müdürü – 63.958,75 – 4/1 – Lisans – 5125,2 – 70.083,9

Odyolog – 57.776,91 – 4/1 – Lisans – 4637,5 – 63.414,49
Orman muhafaza memuru – 52.237,64 – 9/1 – Lisans – 4200,4 – 57.438,09

Öğretim görevlisi – 65.216,15 – 9/1 – Lisans – 5224,5 – 71.440,61
Öğretmen – 51.546,53 – 9/1 – Lisans – 4145,9 – 56.692,45
Özel kalem müdürü – 77.167,24 – 1/1 – Lisans – 6167,4 – 84.334,64

Pedagog – 54.831,03 – 9/1 – Lisans – 4405,1 – 60.236,10
Polis – 63.391,30 – 9/1 – Lisans – 5080,5 – 69.471,77
Profesör – 93.463,77 – 1/1 – Lisans – 7453,2 – 101.916,96
Programcı – 54.581,40 – 9/1 – Önlisans – 4385,4 – 59.966,77
Psikolog – 55.527,92 – 9/1 – Lisans – 4460,1 – 60.987,97

Sağlık fizikçisi – 53.521,43 – 9/1 – Lisans – 4304,0 – 58.845,82
Sağlık memuru – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
Sağlık tekniker – 55.771,77 – 9/1 – Önlisans – 4479,3 – 61.251,05
Sağlık teknisyen yardımcısı – 48.060,94 – 9/1 – Lise – 3870,9 – 52.931,85
Sağlık teknisyeni – 52.325,16 – 9/1 – Lise – 4207,2 – 57.530,36
Santral memuru – 49.356,48 – 13/1 – Lise – 3944,2 – 53.600,68
Sayman – 59.951,26 – 9/1 – Lisans – 4775,9 – 65.307,18
Saymanlık müdür yardımcısı – 63.005,30 – 4/1 – Lisans – 5050,0 – 69.055,3
Saymanlık müdürü – 63.598,17 – 4/1 – Lisans – 5096,8 – 69.694,97
Seçim müdürü – 61.485,55 – 4/1 – Lisans – 4794,9 – 67.480,50
Sekreter – 49.356,48 – 13/1 – Lise – 3905,2 – 53.400,68
Sivil savunma uzmanı – 50.914,36 – 9/1 – Lisans – 4096,0 – 56.010,41
Sosyal çalışmacı – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
Sosyal güvenlik kurumu başkan yardımcısı – 115.706,58 – 1/1 – Lisans – 10.625,0 – 125.171,36
Sosyal güvenlik kurumu başkanı – 137.606,89 – 1/1 – Lisans – 10.936,1 – 149.542,97SGK müdür yardımcısı – 69.866,69 – 4/1 – Lisans – 5591,4 – 76.458,07
Sosyal güvenlik merkezi müdürü – 71.918,06 – 1/1 – Lisans – 5753,2 – 78.671,29
Sosyolog – 57.776,91 – 4/1 – Lisans – 4637,5 – 63.414,49
Sportif eğitim uzmanı – 50.364,25 – 9/1 – Lisans – 4052,6 – 55.416,89
Strateji geliştirme başkanı – 115.017,58 – 1/1 – Lisans – 9153,8 – 125.171,36

Şef – 61.527,16 – 4/1 – Lisans – 4933,4 – 67.460,55
Şehir plancısı – 69.783,48 – 4/1 – Lisans – 5584,8 – 76.368,29
Şoför – 48.311,73 – 13/1 – Lise – 3890,7 – 53.202,42
Şube müdürü – 63.573,90 – 4/1 – Lisans – 5094,9 – 69.668,78

Tabip (Uzman) – 75.335,46 – 4/1 – Lisans – 6022,9 – 82.358,3
Tapu müdürü – 63.284,98 – 4/1 – Lisans – 5072,1 – 69.357,06
Tapu sicil müdür yardımcısı – 63.005,30 – 4/1 – Lisans – 5035,5 – 68.857,06
TBMM genel sekreteri – 145.658,65 – 1/1 – Lisans – 11.571,4 – 158.230,02
Teknik öğretmen – 56.176,27 – 9/1 – Lisans – 4511,2 – 61.687,47
Teknik ressam – 52.494,93 – 9/1 – Lisans – 4256,3 – 58.201,18
Tekniker – 50.211,48 – 9/1 – Önlisans – 4298,3 – 58.776,0
Teknisyen – 50.277,47 – 9/1 – Lise – 4041,1 – 55.258,54
Teknisyen yardımcısı – 46.249,09 – 13/1 – Lise – 3742,2 – 51.171,2
Terzi – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
Tıbbi Teknolog – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
Turizm araştırmacısı – 51.665,29 – 9/1 – Önlisans – 4233,0 – 57.898,23
Tüketici hakem heyeti raportörü – 50.235,97 – 9/1 – Lisans – 4042,5 – 55.278,49

Usta öğretici – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
Uzman – 50.364,25 – 9/1 – Lisans – 4052,6 – 55.416,89
Uzman (Kariyer) – 80.859,71 – 4/1 – Lisans – 6458,7 – 88.318,44
Uzman yardımcısı (Kariyer) – 68.431,31 – 4/1 – Lisans – 5478,1 – 74.909,44
Üniversite genel sekreteri – 86.761,87 – 1/1 – Lisans – 6924,4 – 94.686,28

Vaiz – 52.483,80 – 9/1 – Lisans – 4219,9 – 57.703,68
Vali – 143.687,03 – 1/1 – Lisans – 11.415,8 – 156.102,83
Vali yardımcısı – 107.562,15 – 1/1 – Lisans – 8565,6 – 117.127,71
Vergi dairesi müdür yardımcısı – 63.005,30 – 4/1 – Lisans – 5050,0 – 69.055,31
Vergi dairesi müdürü – 64.125,17 – 4/1 – Lisans – 5138,4 – 70.263,55
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni – 48.956,61 – 13/1 – Lise – 3941,6 – 53.898,18
Veteriner hekim – 70.100,14 – 4/1 – Lisans – 5609,8 – 76.709,94
Veteriner sağlık teknikeri – 54.816,01 – 9/1 – Önlisans – 4403,9 – 60.219,89
Veteriner sağlık teknisyeni – 53.142,55 – 9/1 – Lise – 4271,8 – 58.414,40
Veznedar – 48.827,17 – 13/1 – Lise – 3931,4 – 53.758,53

Yazı işleri müdürü – 63.375,12 – 9/1 – Lisans – 5079,2 – 69.454,32
Yoklama memuru – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
Yurt müdür yardımcısı – 62.968,31 – 4/1 – Lisans – 5047,1 – 69.015,41
Yurt müdürü – 71.995,01 – 4/1 – Lisans – 5756,2 – 78.711,19
Yurt yönetim memuru – 50.069,65 – 9/1 – Lisans – 4029,4 – 55.098,93
Yüksekokul sekreteri – 72.906,18 – 3/1 – Lisans – 5831,2 – 79.737,38
Zabıt katibi – 51.166,31 – 9/1 – Lise – 4115,9 – 56.282,23
Zabıta – 49.683,53 – 9/1 – Lisans – 3998,9 – 54.682,47

