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Engelli çocuğu olana devletten büyük destek! 5 bin lira nakit ödeme yapılacak

İBB, engelli çocuğu olan annelere yılda bir kez 5 bin lira nakdi destek verecek. Başvuru şartları ve detaylar 3 Aralık’ta açıklanacak. Yardım, Ocak ayında hesaplara yatırılacak.

Engelli çocuğu olana devletten büyük destek! 5 bin lira nakit ödeme yapılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), engelli çocuğu olan annelere yönelik önemli bir destek programı başlatıyor. Ocak ayında 10 bin anneye 5 bin lira nakdi yardım yapılacak. 3 Aralık 2024’te proje ile ilgili detaylar kamuoyuna duyurulacak.

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Destek Kapsamı ve Şartlar
Bu yardımdan faydalanabilmek için şu şartlar gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • İstanbul’da ikamet etmek.
  • Yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’na (ÇÖZGER) sahip olmak.
  • İhtiyaç sahibi olduğunu SEDEP sistemi üzerinden belgelemek.

Başvuru ve Yardım Süreci

  • Yardım başvurusu sırasında herhangi bir ek belge talep edilmeyecek.
  • İBB, başvuruları değerlendirerek yılda bir kez 5 bin liralık nakdi desteği hak sahiplerinin hesaplarına yatıracak.
  • Projeden, İstanbul’da ikamet eden ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler faydalanacak.

Yardıma Ulaşım Kolaylığı
İBB’nin açıklamasına göre, yardım projesi, engelli çocuğa sahip ailelerin maddi yüklerini azaltmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Bu proje kapsamında destek alacak ailelerin ihtiyaçları SEDEP (Sosyal Ekonomik Destek Programı) üzerinden tespit edilecek.

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