Sahte dolar yatırımcıyı ürküttü! Altın yine tavan yaptı

Türkiye’de piyasada dolaştığı iddia edilen değeri 600 milyon ila 1 milyar dolar arasında olduğu belirtilen sahte dolar krizi, ekonomik gündemi sarsmaya devam ediyor. Döviz yatırımlarındaki belirsizlik, vatandaşları bir kez daha altına yönlendirdi. Özellikle Hatay gibi birçok ilde döviz satışları durma noktasına gelirken, altın talebinde gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Altına Yöneliş Artıyor

Güneyler Kuyumculuk Hazine Müdürü Remzi Sudan, sahte dolar söylentileri ve ABD seçimlerinin, vatandaşların güvenli yatırım aracı olarak altına yönelmesine sebep olduğunu belirtti. Sudan, “Piyasada çok fazla sahte dövizin olması, döviz büroları ve bankaların bu konuda çekimser tutumları vatandaşları altın almaya itiyor” ifadelerini kullandı.

Altının Tarihsel Gücü

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Sudan, altının tarihte hiçbir zaman değer kaybetmediğini ve insanların afet anlarında taşınabilir bir yatırım aracı olarak altını tercih ettiğini vurguladı:

"Deprem felaketinde gördüğümüz gibi insanlar, yanlarında kolay taşıyabilecekleri ve güvenebilecekleri yatırımlara yöneliyor. Bu da altını en basit ve güvenli tercih haline getiriyor."

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24 ayar has altının gram fiyatının şu an 3.080 TL seviyesinde olduğunu belirten Sudan, ABD seçimleri kaynaklı dalgalanmalar nedeniyle kısa süreli düşüşler yaşandığını ancak altının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Altın: En Güvenli Liman

Altın yatırımı, kriz dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Sudan, bu durumu şu sözlerle ifade etti:

"Altın hiçbir zaman değer kaybetmedi, bundan sonra da kaybetmeyecek. Her daim en güvenli liman altındır."