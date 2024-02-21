Engelli çiftin 3 yıllık aşkları, sevgililer gününde resmiyete döküldü

Engelli çiftin Hatay’dan Şanlıurfa’ya uzanan aşk hikayesi, sevgililer gününde mutlu sona erdi. Engelleri aşıp aşkları için biraraya gelen çift, hayırseverlerin destekleriyle evlenerek sevgililer gününde dünya evine girdi.

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Engelli çiftin 3 yıllık aşkları, sevgililer gününde resmiyete döküldü

Engelli çiftin Hatay’dan Şanlıurfa’ya uzanan 3 yıllık aşk hikayesi, yaklaşık 3 ay önce Dünya Engelliler Günü'nde resmiyete döküldü. Birçok engeli aşıp hayırseverlerin destekleriyle evlenen çiftin aşkları, akülü tekerlekli sandalyeye takıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan bedensel engelli 29 yaşındaki Hüseyin Adlim, 3 yıl önce Şanlıurfalı bedensel engelli 29 yaşındaki Güllü Zengin ile tanıştı. Ailelerin evlenmelerine izin vermediği çift, yaklaşık 2 buçuk yıl mücadele etti. Aşkı için memleketi Hatay’ı terk eden Hüseyin Adlim, Güllü Zengin’in yaşadığı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yerleşti. Burada tezgahtarlık da dahil birçok iş yapan Adlim, 3 Aralık 2023 Dünya Engelliler Günü'nde Güllü Zengin ile evlendi. Hayırseverlerin yardımıyla evlenerek bir ev tutan çift, birlikte yaşamaya başladı.

Engelli çift, yaklaşık 3 yıl mücadele ederek her güçlüğün üstesinden gelmeyi başardı. Kısa süre içerisinde evdeki eksik eşyalarını tamamlayan çift, tek akülü tekerlekli sandalyeleri olduğu için dışarıya sırayla çıkmak zorunda kalıyor. Evdeki her işte birbirlerine yardımcı olan çift, dışarı çıkıp birlikte gezemiyor. Hüseyin Adlim tekerlekli sandalyeye binip dışarı çıkarken eşi Güllü onu apartmandan uğurlamakla yetiniyor. Güllü dışarı çıktığında ise Hüseyin evde tek başına kalıyor. Sadece bir tane tekerlekli sandalyeleri olduğu için birlikte gezme imkanları olmayan çift, hayırseverlerden yardım istiyor.

Engelli çiftin 3 yıllık aşkları, sevgililer gününde resmiyete döküldü

“Sandalyeye çıkıp indiğim için zorlanıyorum”

Birlikte her zorluğu aştıklarını söyleyen Güllü Adlim, “Hüseyin ile 3 yıldır tanışıyoruz. Biz birbirimizi çok seviyorduk ama ailesi istemediği için önüne engeller koyuyordu. Engelleri göz önünde bulundurdukları için istemiyorlardı. Eşim de beni kazanmak için tezgahlarda çalıştı, gecesini gündüzüne kattı. Şehrini değiştirdi ve benim için buralara kadar geldi. Ailelerimiz bizim yanımızda olmadığı için kira öderken zorlanıyoruz. Evin mutfağı bana göre değil. Mutfakta çalışırken zorlanıyorum. Bana göre bir ev olsa, bir mutfak olsa ben de zorlanmam. Sandalyeye çıkıp indiğim için zorlanıyorum” dedi.

Birlikte çıkmak istiyor

Tek başına dışarı çıkan eşi için endişelendiğini söyleyen Güllü Adlim, “Eşimin bir tane sandalyesi var. Onun da aküsü hemen bittiği için gidiyor, acaba yolda mı kaldı, bir şey mi oldu diye düşünüyorum, onun için endişe ediyorum. Ben de gidemiyorum. İki kişi olsak beraber çıkarız, geliriz, aklımız birbirimizde kalmaz” ifadelerini kullandı.

Engelli çiftin 3 yıllık aşkları, sevgililer gününde resmiyete döküldü

"Sevgi varsa engel yoktur"

Eşi için memleketini değiştirdiğini söyleyen Hüseyin Adlim, “Ben Hatay’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geldim. Eşim için memleketimi değiştirdim. İkimiz de engelliyiz. Başta aileler karşı çıktı, istemedi, onaylamadı ama biz her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen yolumuza devam ettik. Birbirimizi bırakmadık. Biliyoruz, her şeyin farkındaydık. Hayatta zorluklar elbette vardır, elbette olacaktır ama sevgi varsa engel yoktur diye yolumuza devam ettik. Şu anda kiradayız, çalışmıyorum” dedi.

Engelli çiftin 3 yıllık aşkları, sevgililer gününde resmiyete döküldü

“Ben dışarı çıktığımda eşim evde kalıyor”

Eşini evde bırakmak zorunda kaldığı için kendini kötü hissettiğini söyleyen Hüseyin Adlim, “Aileler için en büyük engel maalesef engellilerin engellerini aşabilmeleridir. Biz bu engelleri aştık, çok şükür beraberiz, çok şükür zorlukları beraber geçiyoruz. Her şeyi beraber aşacağız ama bazı yerlerde de gerçekten ihtiyaçlarımız oluyor. Mesela ulaşım. Bir tane akülü tekerlekli sandalyem var. Ben dışarı çıktığımda eşim evde kalıyor. Bahar geliyor, hava güzelleşiyor, yaz geliyor, eşimin de dışarı çıkmasını istiyorum. Onun da hava almasını istiyorum. Bir tane tekerlekli sandalyem var ama onun da aküsü, gücü zayıf olduğu için fazla uzun mesafe yapamıyorum. Eşim evde kaldığı için ben de haliyle kendimi kötü hissediyorum. Onun da dışarı çıkmasını, birlikte, beraber çıkmayı istiyorum. İki kişi için sandalye olsa gerçekten bizim için iyi olur” dedi.
Çiftin komşuları Ali Toprak ise, komşu olarak çifti birlikte dışarıda görmek istediklerini söyleyerek, “Hüseyin ile Güllü’ye bir tane sandalye lazım. Bir tane sandalyeleri var arızalıdır, aküsü bozuktur. Çift kişilik tekerlekli sandalye olursa, beraber çarşıya çıksalar. Beraber hava almaya çıkmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Engelli çiftin 3 yıllık aşkları, sevgililer gününde resmiyete döküldü

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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