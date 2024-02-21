KPSS şartı yok! Diploma ile giden iş sahibi olacak

Özel ve kamu sektöründe işçi, memur ve sözleşmeli personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Kurumlar aranan niteliklere göre çeşitli olsa da, en az ilkokul mezunu adayların başvurularını kabul edenler, başvuru tarihleri ve başvuru formları hakkında ayrıntılı bilgi yayınlamaktadır.



KPSS puanlarını işe alma kriterleri olarak gören bazı kişiler vardır, ancak diğerleri mülakat, kura veya diğer değerlendirme yöntemlerini tercih eder. Aşağıda başvuran aday sayısı ve işe alım pozisyonları gösterilmektedir.



Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde binlerce kamu ve özel sektör iş ilanı yayınlandı. Kurumlar, İŞKUR ve Kariyer Kapısı gibi web tabanlı platformlar aracılığıyla başvuruları kabul ediyor ve 2024'e kadar boş pozisyonları doldurmayı hedefliyor.



Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde açıklanacak olsa da, adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Bazı kurumlar 50 ve üzeri KPSS puanını gerekli görüyor, ancak bazıları KPSS puanını gerekli görmüyor.



Şubat 2024 Kamu İlanları

Giresun Üniversitesi 16 Şubat'tan 1 Mart'a kadar 30 sözleşmeli personel alacak.

Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Türk Delegasyonu, 16 Şubat ile 26 Şubat arasında 10 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 Şubat'tan 19 Şubat'a kadar 1.500 sürdürülebilir işçi alacak.

12 Şubat ile 26 Şubat arasında Emniyet Genel Müdürlüğü 17 öğretim elemanı alacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 12 Şubat ile 26 Şubat arasında 16 sözleşmeli personel alacak.