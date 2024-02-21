Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar

Emeklilik ikramiyesindeki artış, halkın büyük ilgisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bayram ikramiye ödeneklerinin ocak ayında yüzde 49,25 oranında artacağını açıkladı.

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Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar

Emeklilerin bayram harçlığı, Ocak ayında yüzde 49,25 oranında bir zam alarak 3 bin liraya yükseltildi.

2023'te bayram harçlığı 1.100'den 2.000'e yükseltildi. Geçen yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı boyunca toplam 4 bin lira ikramiye verildi. Ak Parti Ordu mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik ikramiyelerine yüzde elli zam yapılacağını açıkladı ve bu ödemenin 3 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

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Ne Zaman Yasa Çıkacak?

Bayram harçlığının 3 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifin dün TBMM Daimi Komisyonu'na sunulduğu ve 8. Yargı Paketi'nde yer alacağı bildirildi.

Önümüzdeki hafta Yargı Komisyonu, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan 43 maddeden oluşan yargı paketini tartışacak. Mart ayındaki yerel seçimlerden önce, emeklilerin bayram ücretinde artış öngören tasarının meclisten geçmesi bekleniyor.

Daha önce emekli olanlarla yeni EYT döneminde emekli maaşı almaya başlayanlar bayram ikramiyesi ödeneğinden yararlanabilirler.

Hak etmiş oldukları maaşın tamamını aldıkları için tüm emekliler 3 bin lira emeklilik ikramiyesi alıyor. Dolu ve yetimlere ise hak ettikleri bayram ikramiyesi verilir.

Yetimler Ve Dullar Ne Alacak?

Dolu ve yetimler, emekli maaşının %75'ini kazananlara 2 bin 250 lira, %50'ini kazananlara 1500 lira ve %25'ini kazananlara 750 lira verilecektir.

Milyonlarca emekli, artan tatil ücretlerinin hesaplara ne zaman aktarılacağı konusunda endişeli. Ramazan Bayramı bu yıl 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Sonuç olarak, ilk bayram ücreti 9 Nisan'a kadar ödenmelidir. Kurban Bayramı 16 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde olacağından, bayram ödeneğinin 15 Haziran'a kadar ödenmesi gerekmektedir.

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