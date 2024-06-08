Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Hem hafta içi hem hafta sonu katıldığı programlarda önemli ekonomi mesajları vatandaşla paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı. İhracat şampiyonalarını kutlayan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

2024 YKS: TYT sınavı kolay mıydı, zor muydu? 2024 YKS sosyal medya tepkileri2024 YKS: TYT sınavı kolay mıydı, zor muydu? 2024 YKS sosyal medya tepkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel kurulda olmaktan büyük memnuniyet duydu. Ayrıca, ihracatın şampiyonları olarak ödül alacak olan tüm firmaları ve iş insanlarını tebrik etti. İşte Erdoğan’ın konuşmalarından satır başlıkları;

ekran-resmi-2024-06-08-18-26-50.png

BAŞARIYI TAKDİR ETMEK GEREK

“Başarıyı takdir, hakkı teslim etmenin yanı sıra yeni başarıların da önünün açılmasını sağlar. Az önce Sayın Başkan ve Sayın Ticaret Bakanımız ihracatçılarımızın Türkiye ekonomisine katkılarını detaylıca anlattılar. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların açıkça ortaya koyduğu böylesi bir başarıdan gurur duymaması mümkün değil.

Sizlerin nezdinde 150 bin ihracatçımızın her birine Türk malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum.”

İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıdaİnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda

İHRACAT YAPMAYAN ŞEHİR KALMADI

“Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracatı ülke sathına yaydık.

Hatta ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. 2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir, salon siyasetçileri bunları bilmiyor olabilir. Fildişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir.”

KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacakKPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak
BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor
Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti
Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin
Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin
2024 YKS: TYT sınavı kolay mıydı, zor muydu? 2024 YKS sosyal medya tepkileri
2024 YKS: TYT sınavı kolay mıydı, zor muydu? 2024 YKS sosyal medya tepkileri
İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda
İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda
Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı
Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı
Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz
Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz
Çok Okunanlar
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtım programında konuştu: 'Bütçede aslan payını eğitime ayırdık'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtım programında konuştu: 'Bütçede aslan payını eğitime ayırdık'
Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!
Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı