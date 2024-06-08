Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı. İhracat şampiyonalarını kutlayan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel kurulda olmaktan büyük memnuniyet duydu. Ayrıca, ihracatın şampiyonları olarak ödül alacak olan tüm firmaları ve iş insanlarını tebrik etti. İşte Erdoğan’ın konuşmalarından satır başlıkları;

BAŞARIYI TAKDİR ETMEK GEREK

“Başarıyı takdir, hakkı teslim etmenin yanı sıra yeni başarıların da önünün açılmasını sağlar. Az önce Sayın Başkan ve Sayın Ticaret Bakanımız ihracatçılarımızın Türkiye ekonomisine katkılarını detaylıca anlattılar. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların açıkça ortaya koyduğu böylesi bir başarıdan gurur duymaması mümkün değil.

Sizlerin nezdinde 150 bin ihracatçımızın her birine Türk malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum.”

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İHRACAT YAPMAYAN ŞEHİR KALMADI

“Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracatı ülke sathına yaydık.

Hatta ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. 2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir, salon siyasetçileri bunları bilmiyor olabilir. Fildişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir.”

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