2024 YKS: TYT sınavı kolay mıydı, zor muydu? 2024 YKS sosyal medya tepkileri

8 Haziran Cumartesi günü, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Sınavın ardından öğrencilerin sınavın zorluk düzeyi hakkındaki yorumları heyecanla bekleniyor.

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2024 YKS: TYT sınavı kolay mıydı, zor muydu? 2024 YKS sosyal medya tepkileri

Sınavdan çıkan öğrenciler, TYT'nin ne kadar zor olduğu hakkında farklı platformlarda fikirlerini paylaşmaya başladı. Bazı öğrenciler soruların beklendiği gibi olduğunu söyledi, ancak diğerleri sınavın beklenenden daha zor olduğunu söyledi. Öğrencilerden bazıları şunları söyledi:

Türkçe: Okuma parçaları ve anlam bilgisi soruları orta düzeydeydi, dil bilgisi soruları ise daha zordu.

Sosyal Bilimler: Tarih ve coğrafya soruları bilgiye dayalı olduğu için öğrenciler zorlandı.

Temel Matematik: Matematik soruları genellikle zordur. Özellikle soruların karmaşık olduğu söylendi.

Fen Bilimleri: Fizik, kimya ve biyolojide genel olarak orta düzeyde zorluk gerektiren sorular vardı.

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Sınavdan sonra öğrenciler sosyal medyada şunları söyledi:

Türkçe testi çok uzundu ve soruları hazırlamakta zorlandım.Matematikte bazı zor sorular vardı ve problem sorularında zaman kaybettim.Fen bilimlerinde bazı sorular tahmin ettiğimden daha kolaydı, ancak yine de dikkatli olunması gerekiyordu.Sınavla ilgili ek bilgiler: Öğrenciler, sınav başlamadan önce okul bahçelerinde bekleyen veliler tarafından dışarı çıkarıldı. Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı ve bu saatten sonra binalara gelen adaylar alınmadı. Sınav saat 10.15'te başladı ve sınav merkezi önünde yoğunluk vardı.

TYT sınavının ardından öğrenciler verdikleri cevaplara göre puanları hesaplamaya başlayacak. 4 yanlış yanıtın 1 doğru yanıta yol açtığını unutmamak çok önemlidir. Nihai puanlar, standart sapmalar ve ortalamalar kullanılarak ham puanlardan hesaplanır.

Sınav kurallarına uymayan, kopya çeken veya bunu yapmaya çalışan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Sınava atandığı salonda sınava girmeyen adaylar da sınavdan ihraç edilecektir.

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