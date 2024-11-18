  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Doğal gaz arzında iyi haber!

Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Doğal gaz arzında iyi haber!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz arzında önemli açıklamalar yaptı: 'Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız.''

Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Doğal gaz arzında iyi haber!
Yayınlanma:

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz arzında önemli açıklamalar yaptı: 'Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız.''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2024 yılında; Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 103’e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Alparslan: "3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılar hale geldik, Sakarya Gaz Sahası’nda bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize katarak günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız."
Bakan Bayraktar: "Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız."

Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Doğal gaz arzında iyi haber!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyecektir.

Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Doğal gaz arzında iyi haber!

2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki 15 yılda 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız.

Kaynak: Haber7

Benzin fiyatlarında flaş gelişme! 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatlarında flaş gelişme! 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi o, tarihe kadar ertelendi!Son dakika! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi o, tarihe kadar ertelendi!

Ev almak için tam zamanı! Konut fiyatları düştüEv almak için tam zamanı! Konut fiyatları düştü

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Güncel
TÜİK, temmuz-ağustos-eylül dönemi işsizlik oranlarını açıkladı: İşte o rakamlar...
TÜİK, temmuz-ağustos-eylül dönemi işsizlik oranlarını açıkladı: İşte o rakamlar...
Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikte sübvansiyon kararı: 5 bin kilovatsaati aşan fatura el yakacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikte sübvansiyon kararı: 5 bin kilovatsaati aşan fatura el yakacak!
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu: Bakın 1. sırada hangi ilimiz çıktı?
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu: Bakın 1. sırada hangi ilimiz çıktı?
İstanbul'da namaz saati düzenlemesi: Sadece o tarihler arasında uygulanacak, işte o vakitler...
İstanbul'da namaz saati düzenlemesi: Sadece o tarihler arasında uygulanacak, işte o vakitler...
Belediye Başkanı Hilmi Şen kimdir? Niçin öldürüldü? Balışeyh Belediyesi hangi parti? Hilmi Şen'i öldüren Saldırgan kimdi?
Belediye Başkanı Hilmi Şen kimdir? Niçin öldürüldü? Balışeyh Belediyesi hangi parti? Hilmi Şen'i öldüren Saldırgan kimdi?
Son dakika! Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği o, oranlar...
Son dakika! Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği o, oranlar...
CHP'de derin çatlak! Ahmet özer Krizi büyüyor: 4 Kasım 2024 gazete manşetleri
CHP'de derin çatlak! Ahmet özer Krizi büyüyor: 4 Kasım 2024 gazete manşetleri