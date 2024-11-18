Benzin fiyatlarında flaş gelişme! 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatları Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatındaki dalgalanmanın bir sonucu olarak değişiyor. Günümüzde benzin litre fiyatında bir indirim veya zam var mı? 18 Kasım 2024'e kadar benzin ve mazot fiyatları ne kadar olacak? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Bir litre motorinin ve benzinin fiyatı ne kadar, dizel yakıtın fiyatı ne kadar?