Benzin fiyatlarında flaş gelişme! 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatındaki dalgalanmanın bir sonucu olarak değişiyor. Günümüzde benzin litre fiyatında bir indirim veya zam var mı? 18 Kasım 2024'e kadar benzin ve mazot fiyatları ne kadar olacak? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Bir litre motorinin ve benzinin fiyatı ne kadar, dizel yakıtın fiyatı ne kadar?
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Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarının ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.
Benzinin litre fiyatında 60 kuruş indirim yapılacağı tahmin ediliyor.
Yarından itibaren indirimli fiyatlar geçerli olacak.
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AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel pompa fiyatları;
İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 91 kuruştan başlıyor.
Motorinin litresi 42 lira 88 kuruş.
Otogazın bir litre fiyatı 26 lira 03 kuruştur.
Ekonomi