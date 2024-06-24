AirTag, kayıpları telafi ediyor: Peki akıllı cihaz yeterince iyi mi?

Google, Android Cihaz Yöneticisi ile kayıp Android telefonlarınızı bulmanın her zaman bir yolunu buldu. Ancak yakın zamanda yalnızca telefonları ve tabletleri değil, Pixel Watch gibi Wear OS cihazlarını, desteklenen kulaklıkları ve Chipolo'nun One Point gibi Bluetooth izleyicilerini bulmanıza yardımcı olmak için 11 yıllık Cihazımı Bul ağını genişletti ve yeniden markaladı.

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AirTag, anahtarlarınız gibi kolayca bir nesneye ekleyebilir ve Apple'ın Bul uygulamasını ve ağını kullanarak nerede olduğunu takip edebilirsiniz.

APPLE AİRTAG EN İYİ ALTERNATİF

Apple'ın Bul ağının kayıp eşyamı Google'ın Cihazımı Bul ağından çok daha hızlı bulmama yardımcı olduğunu gösterdi. Ağ, özellikle daha fazla kullanıcı tüm alanlarda öğeleri bulmayı tercih ederse, Android cihazlar arasında kullanıma sunulmaya devam ettikçe, bunun zamanla gelişmesi beklenir.

Android'in izleyicilerine ultra geniş bant desteği eklemek, birçok Android telefonda zaten bir ultra geniş bant çipi olan oyun alanını da düzeltecektir. Ancak AirTag şu an iyi bir sistem sunuyor.

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