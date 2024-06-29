Teknolojiseveler yeni iPhone modelinde beklentisini artırıyor

iPhone 16 için video ve fotoğraflar için yeni bir "yakalama" düğmesi söylentileri var. Ancak bu sonbaharda daha fazla insanın yükseltmeye çalışabileceği tek neden bu olmayacak. Bazı sürprizlerde şimdiden bekleniyor.

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Teknolojiseveler yeni iPhone modelinde beklentisini artırıyor

Bir sonraki iPhone'ların yaklaşık üç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fakat bu yükseltme döngüsü öncekinden farklı geliyor.

Her Eylül ayında Apple'ın aynı etkinliği bekleniyor. Bu etkinlikte iPhone’lar performans ve tasarımda artan iyileştirmeler alıyor. Şirketin üretken AI araçları olan Apple Intelligence'ın piyasaya sürülmesiyle, bu sonbaharda hikayeyi değiştiriyor.

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YENİ İPHONE’LARDA YAPAY ZEKA

Arkadaşlarınıza yapay zeka tarafından oluşturulan ve görüntüler gönderebilen daha akıllı bir Siri'ye erişebiliyor. Bir iPhone istiyorsanız, en üst düzey bir işlemciye sahip en yeni iPhone'lardan birine ihtiyacınız olacak.

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Tek başına analistlerin yükseltme yapmak isteyen büyük bir müşteri dalgası tahmin etmesine neden oluyor. Yatırım firması Wedbush, tahmini 270 milyon iPhone kullanıcısının dört yıldır yükseltme yapmadığı için iPhone 16'nın bizi AppleInsider tarafından vurguladığı gibi bir yükseltme "süper döngüsüne" getireceğini söylüyor.

Yeni AI yazılımını tatmaya bu kadar çok insan açken, iPhone 16'daki donanımı neler saklıyor? Yukarıda gömülü olan One More Thing'in bu haftaki bölümü, parmağınızı nasıl hareket ettirdiğinize bağlı olarak farklı hilelerin kilidini açacak tüm modeller için bir kamera düğmesinin eklenmesi de dahil olmak üzere bildirilen en son iPhone değişikliklerinin tümü ortaya çıkıyor.

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