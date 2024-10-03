İyi hal indirimi tarih mi oluyor? Yargı paketi çalışmaları yüz güldürecek

TBMM tatile girmeden 9'uncu yargı paketinin bir kısmı yasalaştırıldı. Kadının evlenmeden önceki soyadlarını kullanabilmesine ilişkin hükümler de içeren bu bölümler yeni döneme bırakıldı. AKP'li hukukçular, 10'uncu veya 11'inci yargı paketinin, denetimli serbestlik, koşullu salıverme ve iyi hâl indirimleri ile ilgili tartışmaları bitirecek yeni adımlarla önümüzdeki günlerde yasalaştırılacağını belirtti.

Türkiye Gazetesi, mevcut infaz rejimine göre, herhangi bir suçtan 2 yıl ve altında ceza alan bir kişi, denetimli serbestlik ve şartlı salıverme hükümlerinden yararlanarak hiçbir şekilde cezaevine giremez. Yeni düzenleme, 2 yıl altındaki suçlarda da cezaevi şartlarında ceza süresinin bir kısmını tamamlamayı planlıyor.

Asgari ücret için zam senaryosu belli oldu! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak?

KYK ek yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

İmamoğlu aday olmak mı istiyor? İmamoğlu'ndan imalı adaylık açıklaması

Denetimli serbestlik süresi de değiştirilecektir. Hazırlanan taslak, bir ay hapis cezasına çarptırılan bir kişinin on iki günlük bir cezaevinde kalması gerektiğini öngörüyor. Şu anda, bir hükümlü cezaevinde bulunurken bir yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçiriyor. Yeni düzenleme, denetimli serbestlik şartlarını yeniden düzenleyecektir ve cezanın yüzde kırkını cezaevinde bitirecek.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezalardaki caydırıcılığı sağlamaya dönük, infaz sisteminin daha etkin olmasına yönelik önemli çalışmalar olacak" dedi. Toplumda infial yaratan suçlarla ilgili olarak, iyi hâl indirimi uygulanmaması gibi önlemler alınabilir. "İyi hal kaldırılabilir" dedi.