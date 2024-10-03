İş Bankası promosyon miktarını güncelledi! Emekli 2024 promosyonu ne kadar oldu?



* TC Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşmaya göre, 28 Mart - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.​



Promosyon ödemeleri, emekli maaşı almakta olan kişilerin başvurularından itibaren 3 işgünü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde yapılmalıdır.