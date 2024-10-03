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İş Bankası promosyon miktarını güncelledi! Emekli 2024 promosyonu ne kadar oldu?

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İş Bankası promosyon miktarını güncelledi! Emekli 2024 promosyonu ne kadar oldu?
Milyonlarca emekli, İş Bankası tarafından müjdeli bir haber aldı. Ekim ayında emekliler için promosyon rakamları açıklandı.
İş Bankası promosyon miktarını güncelledi! Emekli 2024 promosyonu ne kadar oldu? 1 15

İş Bankası, milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek bir haber verdi. İş Bankası, Ekim ayına kadar geçerli olacak emekli promosyon rakamlarını değiştirdiğini duyurdu. Kim promosyon alacağına karar verildi.

İş Bankası promosyon miktarını güncelledi! Emekli 2024 promosyonu ne kadar oldu? 2 25


* TC Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşmaya göre, 28 Mart - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.​

Promosyon ödemeleri, emekli maaşı almakta olan kişilerin başvurularından itibaren 3 işgünü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde yapılmalıdır.

İş Bankası promosyon miktarını güncelledi! Emekli 2024 promosyonu ne kadar oldu? 3 35

Maaş Aralığı

Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar

5.000 TL

İş Bankası promosyon miktarını güncelledi! Emekli 2024 promosyonu ne kadar oldu? 4 45

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar

8.000 TL​

İş Bankası promosyon miktarını güncelledi! Emekli 2024 promosyonu ne kadar oldu? 5 55

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar

​10.000 TL

​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar

​12.000 TL​​

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