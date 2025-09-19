  1. Anasayfa
  3. Ekrem İmamoğlu'na büyük şok! İstinaf mahkemesi, "Ahmak" davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı

Ekrem İmamoğlu'nun yerel mahkemeden "Ahmak" davası olarak bilinen YSK üyelerine yaptığı hakaret davasından aldığı, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cevazını istinaf mahkemesinde de onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen Yüksek Seçim kurulu üyelerine yaptığı hakaret davasında kritik gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN 'SİYASİ YASAK' DA ALDIĞI CEZA İSTİNAFTA ONANDI

Yaklaşık 2.5 yıldır devam eden sürecin ardından İmamoğlu'nun aldığı 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme, 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının hesap hatası nedeniyle duruşma yapılmaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası şeklinde güncellenmesine hükmetti.

