CHP'de kazan fokurduyor: Gürsel Tekin'den Özgür Özel'i çıldırtacak sözler!

CHP'de kazan fokurduyor! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'lileri ve Özgür Özel'i kızdırcak sözler sarf ederken Özgür Özelin vereceği cevap merak ediliyor. İşte dikkat çeken, o sözler...

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'lileri ve Özgür Özel'i kızdırcak sözler sarf etti. FETÖ'nün uyuyan hücrelerinin CHP'ye sızdığını öne süren Tekin, "'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış; yerine Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı. Mahkeme kararının ardından polis eşliğinde il binasına giren Gürsel Tekin, Sarıyer'deki eski il binasında Sabah gazetesine konuştu.

"CHP'Yİ KULLANMAK İSTİYORLAR"

Göreve başlamasının ardından farklı kesimlerden tepki gördüğünü belirten Tekin, partiden dışlanmaya çalışıldığını savundu. FETÖ'nün "uyuyan hücreleri" üzerinden CHP'ye sızıldığını iddia eden Tekin, "Düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Mevcut yönetim bu tabloyu görmek istemiyor" dedi.

"BIRAKIN YARGI İŞİNİ YAPSIN"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonları da değerlendiren Tekin, "Elbette çürük elmalar olacaktır ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Kim yolsuzluk yapmışsa önce parti karşısında durmalıdır. Ben kimseyi suçlu ya da suçsuz ilan etmiyorum. İşleyen bir yargı süreci var, hepimiz buna uymalıyız" ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiye yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadığını hatırlatan Tekin, "Çünkü dürüstlük hakimdi. Bugün ise partiyi sürekli mahkeme koridorlarına taşıyorlar" dedi.

"SİYASİ TARTIŞMANIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

Mahkemenin görevlendirmesini yerine getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Tekin, "Unutulmamalı ki mahkeme kararlarının herkesi memnun etme zorunluluğu yoktur. Beğensen de beğenmesen de uymak zorundasın. Biz parti içi kavgaların parçası olmayacağız" diye konuştu.

"MEDİNE DİLENCİSİ GİBİ PARA ARIYORUZ"

Maddi sıkıntılara da değinen Tekin, Genel Merkez'in Sarıyer'deki bina için ödenek göndermediğini belirtti:"Personel maaşlarını ödeyemez hale geldik, adeta Medine dilencisi gibi para arıyoruz. Ama bunun da üstesinden geleceğiz. CHP'yi iktidara taşımak için mücadele edeceğiz, tarih bizi altın harflerle yazacaktır."