Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu: CHP kaos içinde, istiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde olsun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025- 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nden önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye olarak gerçekten çok dinamik bir ticari hayata sahibiz. İnsanımız üretiyor, satıyor... Hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz, kooperatifler sayesinde zorlukları beraber aşıp, beraber kazanıyorlar.

Ülkemizde 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor. Bunu çok kıymetli bir kazanım olarak gördüğümüzü ifade ediyorum. Ancak AB’de 165 milyonu aşkın kooperatif ortağı ile 250 bin kooperatifi olduğu düşünüldüğünde henüz arzu edilen seviyede olduğumuzu söyleyemeyiz.

Kooperatifler sadece ülkemizde değil son yıllardır dünyada da ön plana çıkmaya başlamıştır. Bütçe network, teknolojik kapasite itibarıyla pek çok devleti geride bırakan küresel şirketlerle rekabette değil bireyler, değil makro işletmeler, yerel ölçekte büyük firmalar bile çoğu zaman yetersiz kalıyor. Tekelleşen bu şirketlerin küçükleri yuttuğuna şahit oluyoruz. Vahşi kapitalizmin dişlileri arasında ezilmek istemeyenler yerel kooperatiflere sığınıyor.

TOPLAM CİRO 2.4 TRİLYON DOLARI GEÇİYOR

Bu durum kooperatifçiliği teşvik eden temel faktördür. Şu rakamlar küresel düzeyde bir arayışın en somut işaretidir. Uluslararası Kooperatif Birliğinin verilerine göre dünya genelinde 3 milyon kooperatif bulunuyor. Dünya nüfusunun yüzde 12’si bir kooperatifin iş ortağıdır. Toplam cirosu ise 2.4 trilyon doları geçiyor.

Hükümet olarak kooperatifçilik kültürünü daha da yaygınlaştırmaya özel önem veriyoruz. 2012 yılında açıkladığımız eylem ve strateji planımızın önceliği mevzuatla ilgili sıkıntıların aşılması ve dağınıklığın giderilmesiydi. Bu doğrultuda ciddi yol aldık ama halen önümüzde kat etmemiz gereken bir mesafe var. 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni planla bunu başaracağız.

ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Kooperatiflerimize sunulan makine alım desteğini 400 bin liradan 1 milyon liraya yükselttik.

Ülkemizi 23 sene önce hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Daha da kalkındıracağız.

CHP'YE SERT SÖZLER

Siyasette istikrar, ekonomide güven olduğu müddetçe ülkemizin yolu sonuna kadar açıktır. İstikrar olmazsa sürekli patinaj çekeriz. Türkiye'nin artık vakit kaybetmeye tahammülü yoktur. Ana muhalefetin son 6 aydır bütün çabası ülkemizin 23 yıldır elde ettiği güven atmosferini yerle bir etmektir. Batılı medya kuruluşlarına ülkemizin şikayet edilmesinden, sokaklarımızı karıştırmak istemeleri sadece bunun içindir. Kendileri kaos içinde, istiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde debelenip dursun. Şimdiye kadar her yolu denediler, ama muvaffak olamadılar. Bundan sonra da ülkemize ve ekonomimize zarar veremeyecekler.

