Ekranların yeni dizizi ''Yalan'' kanal D'de seyircileriyle buluşuyor! İşte 'Yalan' dizisinin konusu ve oyuncuları

Hakan İnan'ın yönetmenliğinde çekimleri gerçekleştirilecek olan Yalan dizisi çok yakında Kanal D ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek. Senaristliğini Cem Akyoldaş ile Murat Boyacıoğlu'un üstlendiği Yalan dizisi duygu yüklü hikayesiyle seyircilere unutulmayacak dakikalar yaşatacak.

YALAN DİZİSİ İZLEYİCİLERİ EKRAN BAŞINA KİLİYTLEYECEK

Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun yapımcısı olduğu Süreç Film imzalı Yalan projesinin ilk tanıtımı izleyenlerden tam not aldı. Ekran başındakilerin gözyaşlarına hakim olamayacağı tanıtımda Aslıhan Güner’in rol aldığı Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi damgasını vurdu.

YALAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren Yalan dizisinde yıllar sonra cezaevinden çıkarak kızına kavuşan Melike’nin aslında bir yalanın içinde olduğuna dair ipuçları da gözler önüne serildi.

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan'ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi deneyimli isimler bulunuyor.