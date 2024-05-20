Ekonomist’ten ons altın tahmini: 27.000 doları aşacağız düşünüyor!

2024 yılı itibarıyla altında büyük hareketlilik yaşandı. Yılbaşından bu yana değerli metal önemli bir yükseliş çizelgesi gösterdi. Yabancı bir ekonomist ise, önemli altın tahmininde bulundu.

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Ekonomist’ten ons altın tahmini: 27.000 doları aşacağız düşünüyor!

Ekonomist Jim Rickards, altın fiyatlarının 27.000 doları geçebileceğini tahmin etti. Bu projeksiyonun dikkat veya şok değeri için yapılmadığını vurguladı. Ekonomist "Bu, titiz bir analizin sonucudur," diye açıkladı. Daha öncesinde aynı isim 2026 yılı için 15.000 dolarlık önemli bir artışı açıklamıştı.

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JİM RİCKARDS'IN 27 BİN DOLARLIK ALTIN TAHMİNİ AÇIKLANDI

Ekonomist Jim Rickards, altın fiyatlarına yönelik tahminini bu hafta Daily Reckoning'de yayınlanan bir görüş yazısında paylaştı. Rickards, Amerikalı bir avukat, ekonomist, yatırım bankacısı ve uluslararası ekonomi ve finansal tehditler konusunda danışmandır.

Aynı zamanda "Para Savaşları", "Paranın Ölümü" ve "Altın İçin Yeni Dava" gibi kitaplarla tanınan en çok satan yazardır. Rickards, daha önce altının 2026 yılına kadar 15.000 dolara ulaşabileceğini söylemişti. "Bugün, bu tahmini güncelliyorum," diyerek şunları söyledi;,

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“En son tahminim, altının aslında 27.000 doları aşabileceğidir. Bunu dikkat çekmek ya da insanları şok etmek için söylemiyorum. Bu bir tahmin değil; titiz analizin sonucudur.

Elbette, bunun olacağının garantisi yok. Ancak bu tahmin, diğer birçok bağlamda doğru olduğu kanıtlanmış mevcut en iyi araç ve modellere dayanıyor.”

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Rickards’ın analizi, yeni bir altın standardı altında altının deflasyonist olmayan fiyatını inceliyor. Merkez bankacıları şu anda kontrol ettikleri itibari parayı, yapamadıkları altına tercih ediyorlar. Son olarak uzman şunları söyledi;

“Politikanın amacı açıkçası, altın ve dolar arasındaki uygun dengeyi koruyarak fiyatı 'doğru' elde etmektir. ABD, ABD'den altın satarak bunu yapmak için ideal bir konumda. Hazine rezervleri, yaklaşık 8.100 metrik ton (261.5 milyon ons) veya yeni basılmış Fed parası kullanarak açık piyasada altın satın almak.”

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