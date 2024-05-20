Düşük gelirliye kredi müjdesi! Devlet bankası 50 bin TL kredi verecek

Başvuru yapanlara nakit ödeme yapılacak. Kredi başvuru ve detayları belli oldu. Devlet bankası 50 bin TL kredi verecek.

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Düşük gelirliye kredi müjdesi! Devlet bankası 50 bin TL kredi verecek

Düşük gelire sahip ve emekli olan kişilere 50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi verilmektedir.Enflasyon nedeniyle vatandaşlar en iyi kredi veren bankaları arıyor.Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. 36 aylık bir vadeye sahip 50.000 TL kredi imkanı sunmaktadır. Acil paraya ihtiyacı olan insanlar bu fırsata ilgi gösterdi. Başvuru için gerekli şartlar vardır.

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Halkbank 50 bin TL kredi başvurusu

İlk koşul Halkbank müşterisi olmak olarak açıklandı. Düzenli geliri ve iyi bir kredi notu olması gerekir. 3 aylık eşit taksitlerle ödeme yapılacaktır. Faiz oranı %5.45 ve vade süresi 36 aydır. Halkbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için son tarih 31 Mayıs 2024'tür.

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